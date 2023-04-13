同住在靠近唐人街半面山坡上社區，左鄰右里包括我眼中看過去，新移民 鄭先生與黃先生並非同胞兄弟，之間關係似乎比兄弟更親。

社區各家各戶住屋都有後院子，兩米高的木柵欄一塊接一塊連成整體圍繞房子。某天深夜，一場大風大雨不期而至，天亮後風平雨止了。一早駕車途經社區後面公路段，見鄭先生停車在路邊觀察木柵欄，我伸手扶木柵欄說：「黃先生住屋木柵欄給風吹倒了。」鄭先生說：「兩天前，黃先生回老家小城市看望老母親。」

正是前一晚那場大風大雨，使黃家後院子木柵欄受損。我說：「黃太太好像不在家？」 鄭先生掏出手機 說：「黃太太沒留意木柵欄倒下，可能搭巴士去唐人街購物。」他連續給黃太太打電話，一直不見接聽。鄭先生轉而找自家女兒小雯，聽他叮囑小雯說：「我上班不方便接聽電話，妳幫我找到黃太太告訴她，如果維修木柵欄，待我下班後打招呼。」

次天我再經黃先生後院子，見木柵欄修好了，想當然斷定鄭先生的幫忙；讓人意想不到的是，黃家住屋木柵欄雖說修好，但與鄭家的感情卻又幾近「坍塌」。

原來，當天鄭先生下班回來坐在住屋前門車庫整理工具，黃太太走出她家車庫，鄭先生與她問聲好，黃太太張嘴，欲言又止，轉過身回去。

過幾天，鄭先生回家吃晚飯，鄭太太埋怨不休，撥通手機要他對黃太太解釋。黃太太說，那天委託小雯轉告，請鄭先生下班後直接去她家後院子幫助修木柵欄，豈料見他似乎無動於衷，她驚懼小偷小摸可能乘虛而入，又擔心野外動物鑽進攪亂花草，不得已獨自修理木柵欄，幸得鄰居西人幫手，好不容易修好木柵欄。

鄭先生說誤會了，應該是小雯疏忽大意，忘了提醒他這件事，但他在前門車庫做事，怎麼能看見黃太太在後院修木柵欄？黃太太當面提醒他不就行了嗎？黃太太聽不入耳，說兩家人同來於小城市，且遠親不如近鄰，看來他們黃家自作多情罷了。

仍在小城市的黃先生輕信黃太太一面之詞，武斷地認為鄭先生拋棄兄弟情。

由小城市回來的黃先生，好一段時間碰見鄭先生，同樣不理不睬。早段日子，黃先生遠赴加拿大 多倫多辦事。留在家裡的黃太太搭巴士去唐人街買菜，歸途時下車步行回家，雪天路滑，不小心摔一跤，待黃太太醒轉，已是兩天一夜。那段時間恰逢多倫多大風雪，飛機停航，黃先生急如熱鍋螞蟻也無奈，鄭先生與太太輪流向公司請假，無微不至照顧黃太太。

又在傍晚，我繞著公園散步，見到鄭先生夫婦與黃先生夫婦走在前面，聽到黃太太說著感激之語，又聞鄭先生隨意地說：「木柵欄倒了沒有關係，兄弟情卻不能倒下。」聽罷，我開懷歡悅地說：「兄弟情，好樣的！」