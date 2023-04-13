兒子從六年級開始就讀於一所私立學校，當然，我們是獲得學校的學費補助。讀了一年後，他逐漸融入了他的朋友圈，思想也逐漸受到同學影響，隨之而來的是他日益增長的賺錢意識。

兒子經常對我說他的同學怎樣賺錢：有的在eBay開一個帳戶，專門賣家裡和親戚朋友捐贈的二手貨；有的幫鄰居洗車、除草；還有的幫父母的朋友看小孩。我知道美國人從小就培養小孩的賺錢意識，但我希望兒子現在專注於學業，而不是整天想著怎樣賺錢。

一天下午，兒子放學回來，興高采烈地對我說：「媽咪，今天我賺了二十美元。」我驚奇地望著他，他以為我懷疑他做了壞事，趕緊解釋道：「還記得周末我去Walgreens買了十盒的口香糖嗎？我把它們賣給了幾個同學，就賺了二十美元。」原來他買了十盒降價的口香糖，再以平常價格賣給同學，賺了二十美元的差價。

兒子的學校不提供午餐，每天早上他都要帶午飯。有一次，他回來說要帶午飯給同學吃，我們都問他為什麼？他說同學嘗了他帶的炒飯，覺得很好吃；兒子的午飯是公公做的，能夠得到別人的賞識，公公也樂意效勞。帶了幾次飯後，兒子說要自己做不同的午飯給同學吃，美其名曰「弘揚中國地道美食 」。

於是每天放學後，兒子都纏著公公學做菜。先從基本的炒飯、炒麵開始，接著學各種各樣的煲仔飯，再學複雜一點的咖哩雞、糖醋排骨、可樂雞翅、紅燒魚等等。每當兒子談到他的同學怎樣搶著吃他帶的飯，他都說得眉飛色舞，一臉陶醉，「我的同學都抱怨他們長胖了幾磅呢！」兒子不無自豪地說。

好口碑帶來了商機。有一個同學的父母要出去旅行一個星期，他們就請我兒子做了一個星期的飯，給了他一百美元。

兒子在學校不但有很好的人緣，學習成績也不錯。特別是他的數學成績，一直名列前茅，數學老師指定他為課堂小助手，輔導其他需要幫助的同學。大衛的媽媽知道了，打電話給我，詢問我兒子能否在周末去她家做家教，每小時二十五美元。我不好意思拒絕，但也不想兒子收這筆錢，於是就對大衛媽媽說：「很高興我兒子可以幫這個忙，但我們不能收錢。」大衛媽媽不解地說：「那怎麼可以？他是花了時間陪大衛的，請他一定要收這筆錢。」無奈之下，每次兒子做家教，我都讓他帶一些小點心去大衛家。

前兩天兒子告訴我，他和幾個成績好的同學準備在網上建一個家教中心，輔導各種科目，「剛開始是免費的，等我們有了一定數量的客戶，我們就收取費用。」望著兒子躊躇滿志的樣子，我由衷地感到兒子真的長大了。