二○○一年退休 後，又輾轉七年在青島高校略盡餘暉，終於在二○○八年登上了赴美的征途，四十七年英語教學生涯以句號終結。

在美國老年中心謀得一教職，給老年僑民教授英語。幾十年習慣於粉塵作業，一支粉筆、一張嘴，伴我一生。但陽光中遊離飛揚著粉塵，紛紛落在頭上肩上和衣服上，是一種揮之不去的陣痛，作為語言的實踐者效果也會大打折扣的。

改弦易張，念想得到老闆全力支持，有位密西根大學計算機博士和我心有靈犀一點通，立馬幫我裝備了電化教室：大屏幕、電腦、投影機、擴音音響、遮光窗簾還有整齊畫一的桌椅排列，我自己的iPad成為備課課件的製作泉源。

我的講義中英文打字在WORD上保存，上課時就會映現在屏幕上，直觀又省時，節約了大量板書抄寫的時間，無形中提高語言實踐的效果。

我每天三篇英語配音和三篇中文朗誦加上三段小紅書 的英語口語，全是五彩繽紛的生活畫面，盡是語調繽紛多姿，一下抓住了老年人的興趣注意力，大家為模仿而蠢蠢欲動摩拳擦掌，課堂氣氛驟然激活。

雷射筆的綠色光點穿透力極強，代替傳統的伸縮教鞭，畢竟它的長度有限，屏幕上方邊角部位，教鞭是指不著的，而雷射筆的亮點無處不在伸縮自如。

WORD中有「大聲朗讀」功能，它能準確無誤地讀出屏幕上的中文或英語，真是別開生面，與傳統教學大相逕庭，新穎別致，很受老年人的喜歡。

一堂英語課圖文並茂，畫面繽紛，浸透了自然風光和人文經典。省時高效，生動活潑，雙向互動，激活課堂，是與時俱進的大膽嘗試，是突破舊觀念、舊教法的革命，八十二歲的我，頓時覺得年輕了不少，竟然還有那麼多有趣的事情仍可效力。

疫情 四年物是人非，瘟神肆虐之際草木皆兵，有著這全力以赴興趣盎然的專注，無疑增加了我的抗體，抵禦了病毒的侵襲，安然無恙、康健如初。

絢麗的長廊伸向遠方……。