來美國的第二年，即一九九九年春天，我來到塞克斯頓（Sikeston）小鎮。這是一個偏遠的小鎮，離著名的城市聖路易斯（San Luis）兩個半小時的車程；離芝加哥七小時的車程。這裡只有東西南北兩條主要街道，四周是廣闊的農田，看起來有些荒涼寂靜。

我來這裡是為了照看一個出生十五天的嬰兒，雇主是中餐館 的老闆兒子。餐館不大，坐落在東西大道上，現任老闆姓黃福州人，這是小鎮唯一的中餐館；來這裡吃飯要排隊，顧客大多是墨西哥裔人。老闆身兼數職，既是大廚，又是採買，還要管理員工，收拾衛生。

說起這家餐館老闆，頗具傳奇色彩。九十年代中期，他從紐約被招聘到這裡當大廚，當時的老闆是山東人。在他工作了一段時間後，一天他正在埋頭幹活，房東 突然來到他的面前問：「這個餐館你要不要？」他愣住不知如何回答，見狀房東直言道：「這家餐館的老闆殺人進了監獄 ，你如果願意要這個餐館，就送給你了，你只需要付我房租。」

他愕然了，前一天還在經營餐館的老闆，怎麼今天就進了監獄？當他弄明白：老闆是因為家庭矛盾，失手把他的上海年輕妻子殺死後，心裡不勝感慨，但他覺得不能乘人之危，侵吞人家的財產，做人要講良心，於是他說：「要與老闆面談後再決定。」

經請求，他與老闆在監獄的會客廳見面。兩人協商後，他付給老闆四萬五千美元，餐館的產權歸他有，他每月需要支付餐館的用房租金。他也一夜之間完成了從打工仔到老闆的過渡。出於對原老闆的感激，後來他擔保原老闆取保候審。

在美國當老闆與大陸不同，老闆要做很多事情才能保證經營。新老闆黃先生肯吃苦又能幹，而且精明，他起早貪黑地忙著餐館的一切，並樂在其中。他有二子一女，太太生病不能工作；大兒子結婚一年，剛剛生了一個孫女；女兒學習努力，考入了著名的哥倫比亞大學；小兒子在讀高中。他的肩上負擔沉重，要打理餐館的生意，又要照顧生病的妻子；當時他正在創業，還要供兩個孩子讀書。

當時小鎮人口大約兩萬左右，鎮上的商業一條街僅有他家這個中國小餐館；他家五口人，他又請了兩位服務員，幾個中國人生活在這個外國人居住的小鎮，採購中國食品要開車兩個半小時去聖路易斯城購買，或請司機送來。習慣成自然，他們幾個中國人適應這裡的安寧，日復一日工作。

一天一位外國人來餐館吃飯，看到這幾位黑頭髮黃皮膚的面孔說：「別看現在這裡只有你們幾位中國人，你們中國人了不起呀！用不了幾年，這裡就是一座中國城」。 大家笑了。幾個月後，老闆的大兒子喬治與妻子琳達，開始在小鎮南北大道上一個小廣場中裝修新的中餐館，黃家的第二個餐館面積要比第一個大一倍多，中國人又請來了四、五個。

創業初期，小夫妻倆能省就省，孩子四個半月為了節省保母費用就忍痛送回大陸，讓外婆照料；後來在兩夫妻的不懈努力下，生意逐漸火爆，現在吃飯時間門口竟排起了長長的列隊。