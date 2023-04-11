陰雨綿綿的一天，我突然接到剛拿到駕照 的兒子的電話：「媽媽，我撞了別人的車！」嚇得我心一下子就提到嗓子眼了，連忙先問他和對方有沒有受傷。

兒子說：「沒有受傷。我在停車場倒車的時候，不小心刮傷了一輛白車，我留在現場等了半天，也沒見車主人回來，我就在車上留了一個紙條，寫下我的名字、電話，和車主人講我不小心倒車的時候撞到了他的車，讓他電話聯繫我。當然，我的車也有刮痕，不過我的車比較舊，沒關係。」

聽到他說沒有受傷牽扯其中，提到嗓子眼的心就落下來。那是他第一次出事故，感覺他說話的聲音都有點抖了。我連忙安慰他沒關係，車有保險 ，人沒受傷就好。我也肯定了他誠信的做法，把自己的電話和郵件留下，承擔起該承擔的責任。

我知道這邊長大的孩子大概都會這樣做，在車主人不在的情況下，留下紙條寫上自己的聯繫方式，可我心裡也很想知道，他們有沒有想過另外一個選項：沒人看見，就「逃了」。

有一天我直接問了：「你撞車後有沒有想過，不留紙條就走掉？」他倒也很誠實：「想過，但知道那是不對的，不應該那樣做。我也打工掙錢了，可以補償對方修車的。」我心想，就你掙那點錢，可能還真不夠。

這件事讓我感觸良多，第一是車的保險的重要，第二是孩子誠實的品格很寶貴。家裡有學車的孩子，他們碰碰撞撞難免，一定要把他們加進你的車保險；孩子如果出了點差錯，不要先埋怨，不要讓他感覺你在乎車勝於在乎他；在這種情況下，你要先關心他，告訴他你會和他一起面對，這樣他才確實感覺到你的關愛。

還記得有一天中午外出吃飯，在停車場，我的車進了三分之二的停車位時，旁邊的車突然開門，用力挺猛，車門把我的車前胎立刻撞扁，車身也凹進去了。開門的是一個九歲的孩子，他一看自己闖了禍，嚇得眼淚立刻就下來了，直說：「對不起，對不起，是我的錯。」

這時那男孩的父親從車的另一個門下來，看到事故後完全沒有發火，他做的第一件事就是把孩子摟在懷裡，然後摸著孩子的頭安慰說：「沒事沒事，這樣的事在生活中會發生的，希望你沒有被嚇到。」父親全程完全沒有一句責備孩子的話，讓我很感慨。

很多時候這種情況發生時，我們習慣於開口就責備：「怎麼回事？你這麼這麼不小心啊？看看闖禍了吧！」讓本就是在驚恐中的孩子更加驚恐。可這位爸爸的做法非常得體，他首先安慰孩子，然後立刻拿出自己的保險卡和我交換，看我的車動不了了，就說「我幫你把備胎換上吧。」說完便趴在地上用千斤頂把車頂起，拿出備胎幫我換。

兩個車禍 ，讓我看見了誠信的品格，冷靜的態度，理性的處理。我們生活中一定會遇到各種各樣的事，特別是不如意的事，面對不如意的事情的態度，是我們需要歷練和學習的。