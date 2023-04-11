幾天前收到學校的郵件說，周四下午在我們學校餐廳為帕特舉辦一個退休 派對，歡迎教職員工踴躍參加。

說來也不巧，星期四那天我特別忙。等我忙完這一切後，匆匆忙忙再趕到餐廳時，帕特的退休演講辭已完畢了，但擁擠的人群還沒散去。帕特被層層的人群所包圍著，我不顧一切得穿梭在人群的空隙之間，趕上去跟帕特說聲再見。

帕特在我們這所國際學校裡工作四十五年了，主要是做垃圾回收工作。我們學校四面環山，幾棟不同的教學樓也分散在不同的院內，帕特總是開著他那輛高爾夫平板車，到學校的各個教學樓收集垃圾。看似非常簡單的工作，但實際上做起來並非像我們所看到的那樣。

記得有一個夏末的中午，豔陽高照，學校剛開學，我從教學樓走下山時，在半山坡看到了一頭大汗的帕特，他告訴我車壞了，沒辦法只好下來推著這一車的垃圾爬坡，滿頭大汗，還不停的喘息著。我見狀也不顧當時腳下還穿著坡跟涼鞋，上前幫他推了幾把。

帕特是個心地特別善良的人。二○二○年初夏的一個周末，我爬山時不慎摔傷了腳踝和肋骨，可那時偏偏學校讓我們去做新冠測試，我只好讓我女兒開車送我去，下了車後，我扶著雙拐從停車場到教學樓一步一步艱難地往前移動。

平時，那短短的一小段路程真是不值一提，但那天那段路真的覺得很長很長，怎麼走也走不完。當時，帕特遠遠地看到我，開著他的高爾夫平板車無聲無息來到我面前，還嚇了我一跳。他當時也沒有多問什麼，就停車讓我坐到他的駕駛座旁邊，我十分感動！我始終堅信那天的帕特就是上天派他來救援我的神兵。

在我們美麗的校園裡我幾乎每天都能看到帕特幾次，每次我們寒暄的內容都有不同的色彩和風趣。

畢竟四十五年是帕特一生中最美好的時光，青春和壯年都貢獻給了這一片優美的山谷、校園、師生。最值得讓我敬佩的是他樂觀、豁達、善良的正能量，傳遞給我們這些後人一個不可磨滅的真理：把一份簡單的工作做到極致，四十五年如一日，談何容易。

那天帕特的退休派對最後，我拍著他的後背說：「趁著你現在身體尚可，好好去做一些你以前想做的事情，去一些你以前想去的地方，去見一些你以前想見的人。跟從自己的心願，好好地愛自己，過好悠閒自在的退休生活。」說到這裡，我再也抑制不住一直在眼裡打轉的眼淚，奪眶而出。

帕特退休了，在我心裡，帕特人現在是退休了，但他的精神永遠無形地屹立在美麗的校園中。