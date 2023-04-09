幾年前，看到林進二老師義賣的書法 條幅，立刻買下來。條幅龍飛鳳舞地寫著「老驥伏櫪，志在千里。壯士暮年，壯心不已。」日日走過，總要看上幾眼，覺得初老的步伐，多了些精神，真開心家中添了書香。

疫情 期間閉關在家，無處可去，當我知道小學妹夫婦居然有機會在線上跟著林老師學書法，羨慕極了。這兩年過年，學妹夫婦都會寄來親筆寫的對聯。有名師指點，果然成績斐然，紅聯在我們家門上迎風搖曳，不捨得拿下來。

林老師要開書法課，我當然搶著報名。上課第一天，老師分發紙張，除了練筆用的九宮紙外，每人還另有四大張，我後來才知道叫做四尺宣的宣紙，然後老師給每人發了一隻毛筆，提供大家墨汁，就這樣開始上課。

剛上課，我便笑開了。從小學書法，都是永字八法練個半年再說，而老師開宗明義地說：「我們這個年紀練楷書太慢了，所以只有第一堂課會教楷書。第二堂課開始，就要練習用行書寫短幅了。」老師說，到了這個年紀，不同的人生閱歷，會讓每個人字體的表現各異，這就是中國書法的妙處。原來不用在九宮格練上一學期的一橫、一豎、一捺了；原來可以用畫圖的概念來表現嚴肅的書法。

我回家開心的端坐練習，還不時跑到門口去看看貼在門上的春聯，想著明年這個時候，就可以貼自己寫的春聯，不用麻煩小學妹了。寫書法原來是這麼開心有創意的一件事。

第二堂課，小學妹夫婦來探班，當他們看到我的毛筆時，不可置信的一直問：「老師真的全班每人都送了一枝嗎？」我才知道老師發給我們的筆，是在台灣故宮買的好筆，我心裡著實被觸動，想著，一定要好好的寫字，要使用這承載著老師厚意的毛筆，為日漸淡薄的中華文化再多寫幾個字。

這是社區免費課，老師義務教學，但每次上課，老師都把講義印好發給大家。上課大方的分發紙張讓我們練習。有同學說：「老師，我們自己來買紙，或我們向老師買，每次用老師的紙張墨汁我們很不安心。」老師說：「我們家的紙筆多，還好有你們幫我用，不然堆在那裡，不知什麼時候才用得完呢。」說完，老師就轉身拿筆沾墨，開始教我們如何起筆落鋒了。

這天正要磨墨臨帖，突然想到老師說的話：「我沒有什麼用錢的機會，很開心有你們替我花費。」我懸空提著筆，想起有位朋友收藏名牌皮包，堆在衣櫃上，包了一層又一層，從來也沒有用過，就怕有所損傷。那些皮包動不動都是上萬元，而她總抱怨還少了一個。另有些朋友喜歡吃豪華大宴，擺盤別致漂亮，照片傳來傳去，比著哪一家的更貴、更豪華、更稱頭。

以往我總羨慕他們富貴大氣，揮金如土，生活悠閒寬裕。此刻我卻忍不住想：是手中有很多，還想著要買更多的人富裕，還是像林老師這樣，手中有很多，也願意分享出去的人更富足呢？

臨池學書，心裡惦著老師的身教，手裡握著老師給的好筆，沾著豐勻的墨汁，在老師供應的宣紙上，臨摹著老師的字帖。我想著，中華文化畢竟博大精深，書法這門藝術學深了，練的不只是字，除了要學老師一手好字，我更要好好臨摹老師的姿態，成就筆酣墨飽的生命。

深吸緩吐，我輕輕落下第一筆。