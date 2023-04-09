最近在家附近的人工湖，老看到加拿大 雁北飛時在此過夜，每次看到加拿大雁，都會讓我想起台灣的大白鵝，以及小時候被咬的痛苦往事。

大約我五、六歲時，農家都養著雞、鴨、鵝等家禽，我玩我的，牠們在田裡找吃的，大家相安無事。有一天像往常一樣，到田地裡玩耍，一隻大白鵝朝我直叫，還沒弄清楚怎麼回事兒，那隻大白鵝張開翅膀朝我衝來。我看牠來勢洶洶，也趕快跑，可惜跑得不及鵝快，被牠咬住屁股。

我本能地把手往後擺，想把咬著我的嘴打開，誰知牠咬得很緊，根本拍不掉。趕緊反手為抓想把咬住屁股的嘴拔掉，誰知牠咬得更緊了，痛得我大叫，拔腿就跑，我一面跑一面哇哇叫，那隻被我抓住嘴的大白鵝，被拖著張開翅膀跟著跑。

這響聲驚動了在家幹活兒的媽媽，她到門口看到我狼狽地拖著一隻大白鵝沒命地跑，叫我把手鬆開，才解了圍。後來才知道，原來鵝媽媽剛孵出一窩小鵝，鵝媽媽護犢心切，才會如此殺氣騰騰。從那以後，每次看到鵝，不管是不是有小鵝在，我總躲得遠遠的，避免再觸怒牠們而被咬，即使現在看到加拿大雁，我也盡量不去招惹牠們。一朝被蛇咬，十年怕草繩，誠不虛也。

還記得小時候爸爸帶我看過一部名為「四海一家」（Friendly Persuasion）的電影 ，詳細情節記不得了，卻是清楚記得片中小兒子和他們家中的那隻大白鵝勢同水火，大白鵝一看到小兒子就追著要去咬他屁股，小兒子遠遠看到大白鵝，就叫牠名字並做出要扭斷牠脖子的手勢。大白鵝看到他那手勢就大叫，媽媽就會出來告誡小兒子；因為我小時候被鵝追著咬過，所以對那小兒子感同身受，到現在都還記得那電影裡的這幅畫面。