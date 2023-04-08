現在的小孩子真不得了，就說我兩個小不點兒，他們的活潑和聰明，叫我這個爺爺甘拜下風。特別那個讀一年級、叫樂樂的小孫子，說話時英語、國語和粵語一起溜，還有點奶聲奶氣卻又老三老四，而且知識面還挺廣。我好歹算是高知，有時候也理屈詞窮，不知道說什麼好。嗨，這小子！

有一次他調皮搗蛋，回家作業本子上寫的字歪歪扭扭，我嚇唬他，說你再不認真寫字，我就要不客氣了。他說，「那我就跳到你的床上去」，叫你哭笑不得，無可奈何。想想他也有道理，你對我不客氣，我只是小小的報復一下，這叫來而不往非禮也。當然，他沒有這樣說，但是他的意思我明白。

還有一次他回家做數學題，題目要求不理解，我說，「你上課時一定手腳不停，不認真聽老師講課，所以糊里糊塗，做不出來，你應該不懂就問老師，老師最喜歡不懂就問的小朋友。」我以為他沒話說了，哪知他說的理由差點把我厥倒，居然說「我很忙。」我問「你忙什麼？」他馬上說「我不告訴你。」我說「我到你學校去，叫老師好好批評你。」他笑了，說「你說的話老師聽不懂。」對呀，我沒話說了，我只能說中國話，講英語的老師怎麼聽得懂呢？

如果你認為這小子讀書不好，只會胡鬧，還真小看了他。我這個上海人平時在飯桌上，往往說吃點飲料就可以了，樂樂立刻糾正我，不是「吃」，是「喝」，我只得點點頭說「對，對」，真服了他。

他常常拿糕點或水果要我吃，我說「我不吃，你吃」。他說「你不要挑食！」原來，我經常要求他吃東西不要挑食，現在他還給我，要我不要挑食，這不是以其人之道，還治其人之身，很有道理嗎？

你要是認為他小孩子家，真懂道理嗎？你誤會了。我有一次把他從我的床上拉下來，他不肯在床上跳來跳去，我沒有站住倒在地上，對他說「糟了，爺爺站不起來了。」他看看我，發覺自己闖禍了，怎麼辦？馬上拉我的手，要扶我起來，可是怎麼也拉不動；他又到我背後，要用手抱我起來，怎麼抱得動？我看他出了力用了勁，不難為他了，就自己用手撐地站了起來。

他看我好好的沒事，就笑了，不過有些尷尬。看得出他知道自己做錯了事，要是爺爺真的起不來了，那可怎麼辦？我暗暗想，這小子雖然胡鬧，心地卻很善良，你能說他不懂道理嗎？

有一天我和樂樂隨便聊天，我說：「爺爺不會開車，許多地方不能去。以後你長大能開車了，我坐你的車好出去玩玩了。」哪知他想也不想，就說「不可以的。」我問「為什麼不可以？」他一邊玩著地上的小石子，一邊說「那時候你老了，不會坐我開的車了。」我又問「為什麼啊？」他從小腦袋裡蹦出一句我大吃一驚的話，認真地說「你老了就死了。」說著還做出倒地一動不動的樣子。他的話令人吃驚，然而確實有道理，我無語，但也沒有不高興，童言無忌，何必較真呢。