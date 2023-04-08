乘飛機抵達德克薩斯州，兒子租一輛車，載著我和妻子及親家公，觀賞遊逛過達拉斯、聖安東尼奧市旅遊景點後，奔往此次行程的最後一站：休士頓 。到了休士頓，自然要觀賞航天中心，於是興高采烈冒雨前往。

休士頓航天中心位於市中心東南側，是這座城市最吸引遊客的景點之一。途中，天空一直有大團灰黑雲絮陪伴跟隨，且雲團時常聚攏匯集一起，像滿腹委屈的怨婦似的，拋下一波波急迫傷心淚。直至下榻賓館的第二天早晨，雲團還在蒼穹漂浮，但沒能擋住我們前行遊逛腳步。

依照網上預訂，我們上午九點來到休士頓航天中心。還好，此刻雲團剛剛散開分離，露出一片片藍天。在停車場下車抬頭觀望，映入眼簾的是波音七四七飛機馱著航天飛機，景致宏闊壯觀讓人感嘆。走進航天中心室內，雙眼再度湧滿欣喜：真乃一個航空博物館 。觀光 遊客多如繁星，我們隨著人流依次觀賞了航天飛機、發動機、返回艙、登月火箭、運行車、月球岩石、空間站以及登月常識介紹、高科技演示等，並在放映室觀看了登月及星際旅行電影，所有展室景物旁，均留下了我們與之合影留念。

我們進入偌大航天艙，看到艙內頂部及兩側，懸掛著幾位工作狀態的仿真航天員。與之相連的大型客機艙內，則擺放著各種小儀器及圖表畫像，與之拍照合影後，我們走向客機之上的航天飛機。不料，聚集的雲團又飄下大雨，在眾人紛紛躲雨避雨時，我們撐開攜帶的雨傘，走上階梯進入航天飛機內，瀏覽起艙內景物，並在艙門口拍照留影；待降雨減弱眾人一起湧入時，我們當即讓位離開機艙。

返回中心地面展室，瞧見側門出口前排著兩大行人，走到近前方知：是準備乘小火車前往發射基地的遊客，而且室外火車站台前還有一大群遊客在等候。欲想排隊前往，兒子現出煩憂：「外面又下雨了，抵達基地肯定被澆成落湯雞。」於是我們四人轉身順著間隔行人通道，走向中心外道出口，行至大門正臉處，幾位工作人員笑容滿面地給離開的遊客拍照。

我們再度現出欣喜，順序到矗立航空中心背景畫面處，讓他們拍照留念，照片立等可取，只是交付了二十七美元。我們拿著留念照片走向停車場。此時，蒼穹雲團再度分離停歇，我趁機向前緊跑幾步，爾後轉身，用手機補拍了入門前遺漏的航天中心大客機馱著航天飛機紀念照。