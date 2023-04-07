我在台灣服兵役的時候，部隊為了改善伙食，上級規定部隊要自己種菜，每個人都要開墾一坪地種菜。我們的營房在一片山區中，所以很容易在營房四周開闢出來不少地，自己種菜，成果很豐碩，大幅度提升了伙食品質。

我們當時種了許多種蔬菜 ，其中之一、也是我印象最深的就是「白莧菜」。白莧菜很容易種，發苗率高，生長期快，菜葉嫩，我們很愛種白莧菜，從春天到秋天的生長期，產量不少。

來美國後，我買了有後院的房子，就把後院整理出來一些菜圃。媽媽來美國的時候，我託她帶白莧菜的種子來給我，第一年的春天，把白莧菜種下去，很成功，白莧菜長得很好。白莧菜並不是白色的，而是很淡很淡的青色。我覺得奇怪的是，這裡的華人超市 中，在蔬菜架子上似乎沒有看過白莧菜。

白莧菜採摘的方法，不是把整棵菜拔起來，而是用剪刀，在有節的上面一點點的地方剪下去，吃的是剪掉的上端的菜葉，然後這個節的兩側，很快就會長出兩根新的枝葉出來，越剪枝葉就長得越多越茂密，可以吃的菜葉更多。

那年秋天到來時，白莧菜開花結子，我採收一些種子，預備留著隔年再種。其他的白莧菜，我就留在院子裡，任它們開花結子枯萎掉。

隔年春天來了以後，院子裡就有許多莧菜苗，如雨後春筍般冒出來，這些莧菜苗是去年秋天被風吹落土中的莧菜種子。

從那以後的每一年，我們院子裡自己就長出來很多的白莧菜，也不需要我去播種，年年都有得吃，還常常把多餘的送給社區裡的華人朋友。

前年我在網路上買到了一些「紅莧菜」的種子，我在一小塊菜圃中培養種出一小片的紅莧菜。紅莧菜與白莧菜雖然都是莧菜，兩種菜畢竟風味是不同的。

我在秋天時依樣畫葫蘆，照著種白莧菜的方法讓紅莧菜開花結子，一直到冬天枯去。去年春雨過後，地裡冒出來了白莧菜和紅莧菜。在一小塊的菜地裡，有白莧菜，也有紅莧菜，雜亂長在一起。我學到了，一些白莧菜的葉子不再是淡淡的青色，變成了深綠色，有一些葉子的邊緣變成紅色；有一些紅莧菜的葉子，則是外圍變成綠色，中間仍然是紅色。這大概是兩種莧菜發生了雜交的現象，成了種莧菜中有趣的一個小插曲，我居然種出新品種的莧菜。

但我還是喜歡純種的白莧菜跟紅莧菜。今年春天，院子裡的莧菜苗正開始要冒出來的時候，我要畫開兩個地方分種不同的兩種莧菜，不讓雜交的情形發生。