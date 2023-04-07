前不久，舊金山 盜車事件頻頻發生，我常常和家人提醒，卻無人呼應。

一天兒子帶著從外地來玩的朋友去舊金山觀光 ，停完車後去吃晚餐，把書包留在了座位上，結果小偷打破車窗把書包偷走，計算機和iPad都在書包裡，統統丟失了。

他從舊金山打電話來告訴我這事，我一聽到時心裡有點竄火，心想我平時和你說過多少遍，任何時候都不要把書包留在車裡，特別是在舊金山，可你卻都當耳邊風，這下好了，損失慘重！難道說非要自己親自經歷一次才有教訓？

可是我深深吸一口氣，數了三個數，讓那負面思維飄過去，火就忍住了。我想，此時他一定比我還難受，我不應該再火上澆油。於是我關切地問他：「人有沒有受傷？朋友是否安全？需不需要去接？東西都是小事，人沒事就好，要注意安全。」

兒子回來後，我主動給了他一個擁抱，以示安慰。他主動說：「媽媽，這回我可記住了，以後再也不能把書包留在車裡了。」看來有些話我不必說，教訓讓他自己痛，就牢牢記住了。我問他要不要緊，他說沒事，能彌補多花些錢。雖然我也心疼他，但也覺得這是他要學的功課。

過了幾天，他帶著一個他指導的學生吃晚飯，輔導青春期學生的迷思，聊得很盡興。這回他倒是深深地記住了不能把書包留在車裡，帶著書包進餐館。可是聊得太盡興了，以至於走的時候竟然把書包落在了餐館裡，半路想起回去找，餐館已經關門了。書包裡有他新買的蘋果 最新版本筆電。

回到家，他表情複雜，忐忑不安地說了他的情況，我差點就脫口而出：「你這個馬大哈，怎麼會這樣不小心！舊金山的教訓還不夠嗎？」可是面對這個已經是成年人的兒子，理性讓我再一次練了忍功，我說：「別急別急，看看有什辦法能補救？如果真的掉在餐館了，應該還有機會找回來的。」

一臉沮喪的他看到我完全沒有責備他的意思，感覺好受了一些。他衝到房間說要找找餐館主人的電話，打電話問問。想想看，他自己新買的筆記本電腦，再丟了一定比我還懊悔，我如果再責備他，能起什麼作用？還不如安慰他更好。

第二天一早，餐館一開門他就衝了進去，結果看到書包被餐館放到失物招領處。他長長地舒了一口氣，給我發了短信：「很幸運，我的書包還在餐館。」看到危機已經過去了，我才把我心裡的想法一一倒了出來，希望他今後細心一點，不要那麼馬大哈。這時我講話的語氣平和很多，他聽起來也是頻頻點頭。

很多時候問題發生時，慣性思維，負面情緒產生的比理性快，我們第一反應是發火。這時深呼吸，先忍住，提醒自己「打住」，等幾分鐘再解決。就在這忍的幾分鐘裡，人的思維就會回歸理性，不會被情緒綁架。我們需要的其實就是那一兩分鐘的忍住。因為我常常練「忍」功，結果我和兒子的關係越來越好，我們不僅是母子，更像朋友；我出狀況時，他第一時間送到的也都是安慰。