在上海兒子家住到開春以後，北方天氣稍暖和些了才回到山東的老家 。第二天一大早，我便和老伴去附近的虞河景觀帶，邊散步邊觀賞家鄉熟悉而久違的風光。在樹間、路旁、橋頭、河邊，成簇成片盛開的「二月蘭」，在晨㬢中散射出迷人的光彩。春風搖曳著小小的花朵，淡淡的清香，撲鼻而來，頓覺心曠神怡。

此景此情讓我回想起了七十多年前，吃娘餷的一鍋「諸葛菜」小豆腐。那個特有的細膩、清爽、香甜的口味，至今令人難以忘懷。此後在生活困難期間，吃過的黃菜、蘿蔔纓及各種野菜餷的小豆腐，都不如它清香可口。

我小時候吃過的「諸葛菜」，正是當下正在盛開的「二月蘭」，年少無知的我，當時並不知道它還有個優雅的芳名。「二月蘭」不是什麼高大上的花卉，但它卻有著高尚的品德，和很好的觀賞價值。

它從不嫌棄土地貧瘠而拒絕生長，當其它花卉還在蒙頭大睡的時候，它卻早已在寒風料峭的早春二月，把素雅亮眼的漂亮花朵奉獻給了人間；它也從不計較，有人忽視它的存在，我行我素，年復一年的春天照開不誤。

「二月蘭」為何也稱「諸葛菜」呢？相傳，諸葛亮率兵征戰，途中斷糧，遂經老農指點，命士兵採集「二月蘭」充飢，竟度過了難關，故得此名 。

據有關部門分析，「二月蘭」的營養物質非常豐富，含有豐富的胡蘿蔔素、維生素B、維生素C；其種子含油量也很高，是很好的油料植物，其中含有的亞油酸，能降低人體血清膽固醇和甘油三酯的含量，軟化血管、阻止血栓形成。所有這些，也都是它對人類的無私奉獻。