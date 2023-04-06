因為先生工作升遷，我們在一九八四年由伊利諾州搬到南加州來；我辭去了心理輔導師的工作，最初兩年，我換了兩個工作但都不合適。後來在一九八六年考進了橙縣 社會局，擔任保護婦女和受虐兒童的工作，這個工作我做起來得心應手，勝任愉快。

在政治立場上，橙縣是保守派的大本營，老一輩的美國主流不願意見到有色人種逐漸取代白人的地盤；但橙縣卻是美國境內亞太人種、尤其越南裔的最大聚點，亞裔是不容忽視的。我在一九九一年考上社工督導，創下了幾十年來橙縣社會局第一位亞裔督導的例子。我慶幸自己的努力終於得到回報，更高興的是縣政府不但薪水比私人社會服務企業高，還有很好的醫療保險和退休制度，是個鐵飯碗，我下定決心要把工作做好，一直做到退休。

一九九四年十二月一天早上，我照例一面梳洗準備上班，一面聽電視的地方新聞，突然聽到廣播員說，橙縣剛剛宣告破產 倒閉了，目前只知道財務出了大問題。橙縣僅次於洛杉磯縣是加州第二大縣市，人口稠密，資源豐富，突然宣布破產，叫美國甚至全世界都跌破眼鏡。

我到辦公室去，大家都很緊張，大大老闆破產了，我們這些打工的人該怎麼辦？經理召集大家，她告訴我們稍安勿躁，等待縣政府官員開完會，再告訴各部門首長，我們就可以得到最正確的訊息。那天我們都心不在焉，一頭霧水，心情非常複雜。

第二天還是沒有消息，第三天經理才告訴我們，縣政府經濟困難，無法開源， 只能裁員，每個部門都從資歴最淺的人開始一路往上裁，目標是以最少的人做同樣的工作。聽到這個報告，人人自危，每個人開始計算自己在單位的年資。當時我雖然在社會局已經服務十年，但是升上督導只有三年，我只好暗中禱告不要裁到我。

後來的幾個禮拜，情況逐漸明朗，原來是橙縣的財務大臣審計官引起的。在一九九四年利息突然上升的時候，他沒有準備足夠的抵押金而付不出各種大額債款，結果背了十六億美元的債，就把縣政府拖垮了。那段日子裡，縣政府不但要裁員，同時因為宣布破產，財務被凍結，我們留下來工作的人，薪水是一張政府欠債的借條，這個債單不能換錢，銀行也不收，只是留下證據，有朝一日，政府的錢可以領出來後，我們的借條就可以換成真正的錢。

我不在乎薪水是借條，我要的是保留目前的工作和將來的退休金 ，因為先生的太空工程師工作和收入都很穩定。

我們有足夠的財力和儲蓄，可以等待縣政府恢復經濟能力；但是很多老美同事就不同了，一般美國人有存款的人不多，即使有存錢，也只是區區小數目，甚至不夠一個月的生活費，需要借貸度日。

我底下有兩位社工被裁掉，社會局剩下的人的工作量都增加了，但是沒有人抱怨，大家都知道，有工作就很好了。半年後大家才領到真正的薪水，當時我才體會到，最平凡的事才真正是最幸福的事。那位審計官被關了一年，橙縣經過二十二年，才把最後一筆債款還清。

我安然度過大大老闆的破產，又能平安的退休，真是人生一段不平凡的經驗。