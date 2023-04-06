小時候我們鄉下人家窮，平日的飯桌上只有簡單的米飯和青菜，更窮苦的人家還只能吃到番薯粥或稀飯，魚肉只能在過年過節的時候好好吃上一頓。說到過年過節吃肉，雞腿肉和內臟是珍品，只有老人家或是少幼的小孩才有機會吃，其中又以做客的老幼為優先，像我們這些年紀大的孩子是吃不上的。

童年裡不曾有吃過雞腿的記憶，倒是有次患重感冒，媽媽煮雞胗和雞肝給我吃，但那時病得嚴重吃不出好味道，然母親的愛卻是我 一輩子也都忘不了的溫馨。

多年後社會富裕了，平日飯桌上有魚有肉，雞腿肉也人人享受得到；不只如此，就是貓狗也升級成了寵物，貓不再需要抓老鼠，狗不再需要打野食填飽肚子，我家的貓能吃到母親從市場買回來的魚肉，嬸嬸家的哈巴狗能吃上漢堡和荷包蛋。

儘管豐裕了，可是雞腿在我家還是有著其特別意義的，那是一種寵愛的標誌，每回媽媽剁雞肉的時候，我總可以撒嬌的向她要個雞腿或雞翅吃，而她總是樂意給我在飯前享用。

母親去世後，長嫂如母照顧我和妹妹，她和我母親一樣，只要我在她家吃飯，也是會在剁雞肉的時候給我先享用雞腿，她煮有我特別喜歡吃的飯菜如雞酒和紅燒豬腳等，也是讓我在家人開飯前先享用，她總是體恤我瘦弱要我多吃。大妹性情直率開朗，看到一大鍋的紅燒豬腳，不用等大嫂吩咐，也不用等用餐時間，就徑自裝一大碗享用，並說，「這麼好吃的東西不及時享受太可惜了」，我們姊妹回娘家就是如此被縱容的。

回台灣這段時間，我常在大哥、大嫂家吃飯，我最喜歡吃他們家的飯菜，每每去外面旅行一段時間後，就想著回他們家吃飯。有回我吃完一頓美好的晚餐，感謝兄嫂說，不管如何吃盡各地美食 ，還是哥哥、嫂嫂家的飯菜最美味好吃最能滿足我的胃，小侄孫女回應，「那當然囉！」這樣的氣氛，讓大嫂笑得好開心。

有一次晚餐，大嫂把雞腿給了她上國中的大孫女，我想開玩笑說，那雞腿不是我的專利嗎？ 但想著這樣的玩笑不合適就止住了；倒是隔幾天後，只有大哥大 嫂和我三人在家吃午餐，好大一支雞腿又在我的碗裡出現，我說吃不下這麼大的雞腿，大嫂要我慢慢吃，那一餐吃得我飽過頭。

兄嫂愛我照顧我，他們家是我可以歇腳享受美食享受親情的旅站，我充滿了感恩。