近期女兒從外州回來，一早就嘴饞的想吃豆漿燒餅油條。我們開車去洛杉磯東區一間有名的早餐店，這間店是採取櫃台前點餐，所有餐具都是顧客自行取拿，不提供用餐服務。

女兒用生澀的國語點了她想吃的早點：甜豆漿、油條、鹹飯糰。收銀員問：「妳要白糯米飯糰，還是紫米的？」女兒說要紫米，她的中文一點都毫不遜色。我真訝異ABC的她竟然也知道什麼是紫米，真不愧是「吃貨」。

點完餐，我用信用卡 結帳，收銀員在刷完卡後，把卡單遞給我簽字時隨即問：「妳是要把小費加在信用卡上，還是付現金？」她的問話把我愣住了，還沒等我回應，她又急促追問了一次。在櫃台前點餐一般是不需給小費的，如同麥當勞 ，她迫切要小費的行為像是久旱逢甘霖，更像是「趁火打劫」。

這一椿「討」小費之事，讓我感同身受到瑪莉對小費濫漫的無奈心緒。雖已事隔月餘，一旦當瑪莉想起在未被告知下強制給小費，心裡還是憤憤不平的直呼：「這是哪門子的事！」

瑪莉數月前與先生去中餐館用膳，餐後，瑪莉打算把現金小費放在餐桌上，所以在用卡結帳時，沒在卡單上加付小費。正當瑪莉掏錢時，一旁在坐的先生隨口一問：「卡單上是否已加了小費？」瑪莉疑惑的起身走到櫃台詢問，服務員沒有猶豫忸怩，而是理所當然的說：「帳單上已加了百分之十八的小費。」瑪莉頓時啞然失色，為了顏面，她沒有質問。瑪莉的氣憤我心有戚戚焉。

年前，在聖蓋博 一家餐廳，又是一齣「霸王硬上弓」。我與朋友用完膳後，朋友用卡結了帳，並以以往計算小費的方式在卡單上加了小費。

當我們正要離座時，男服務員拿了卡單往朋友面前一拍，冷嘲熱諷道：「你是今天付小費最少的一位！」這突如其來的拍板，別桌的食客都定睛側耳，我倆霎時愕然 。還沒等恍過神來，朋友倉促的在卡單上重新改寫了小費金額，這才從而擺脫了「討債」的窘迫場面。

我倆三跨二步的走出了餐廳，朋友對服務員取索無厭的惡劣態度，氣不打從一處來，嚷著：「是可忍，孰不可忍，這種要小費的態度，就應該在小費欄上寫零！」唉，那天的一頓飯吃得真叫一喜一悲，喜的是我作了「陪吃」，悲的是「食不知其味」。

鄰街的皮鞋修理舖，也因濫漫小費的骨牌效應，改變了老闆一向不要小費的作風。他叫自家小孩在前台幫忙收物件，並在單據上用紅筆大字寫著：「請給我小費。」這種不勞而獲的心態，已慢慢教化了下一代予取予求的習性。

以往的小費「文化」現今已成了「蠻荒」，顧客給小費原本是對良好服務態度的一種溫馨感謝方式，如今小費的卻變成了「索討」、「強制」和「濫漫」。