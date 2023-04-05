看完寧夏銀川的賀蘭山岩畫，西夏的歷史和天書般的文字，一腦子滿滿當當全是神祕。到了中衛市，地陪葫蘆娃指著地圖介紹沙坡頭，我仍想著岩畫，沒仔細聽，心中狐疑，沙坡頭？準是滑沙的娛樂園 地，為什麼把我們這些七老八十的遊客帶到那種地方呢？

大石上揮灑沙坡頭三個大字，旁邊五個大大的A ，榮獲最佳旅遊評估，十分醒目，何方聖地。大夥走上一小沙丘，坡下是滾滾的黃河水，而沙丘的沙客氣地停止於黃河邊上。清風徐來，我趕緊抓住了帽子，葫蘆娃熱情地解說，我則忙著照相。全陪小全說：「來，站這我幫你照張相。」後來才知道，我站的沙坡有特別的地理地位，是那不大不小的季風保持沙坡止於所該止，沙沒有流進黃河。

欲窮千里目，更上三層樓，那滑溜溜的大沙坡如何往上爬呀？只有求助沙漠天梯。這天梯設計完美，一路上去，兩旁還展示沙漠美景，目不暇給。幾分鐘就上到高處，走出天梯，放眼望去，好一幅沙漠河流山脈綠洲美景。

站在騰挌里大沙漠邊緣坡上的我，低首看著下面的黃河水，不急不徐的流著，對岸賀蘭山脈，到了此地已不再雄糾糾氣昂昂，以寧夏的父親山自居，而是下台一鞠躬，縮成矮小的香山了。本來被賀蘭山擋住的騰格里大沙漠得以從這裡長驅直入，卻識相地止步在黃河邊緣；而黃河，因為騰挌里沒有入侵，從容地流出一個太極形狀兩百七十度彎道，黃河水還造就了河邊綠洲，使這曾蒼涼的大西北地帶變成了綠油油的江南。

完全理解情況後，才知自己正與沙漠、河流、山脈、綠洲站在同一個陣缐上，只覺萬分奇妙。沙坡頭啊沙坡頭，得天獨厚，我終於了解為什麼你得到五個A了。

一路上看到些奇怪的樹，主幹上一些枝枒稀稀落落的長著，原來沙漠缺水，鋸掉它們的大樹枝，只讓小枝小枒生長，外貌與垂柳大異其曲，取名旱柳，倒是名副其實；還有沙漠花姑娘，開花時間極短，卻給我們看到小紅花兒擠滿一樹叢。正在慶幸自己能登高望遠，怎麼有人已捷足先登，早早就來了呢！原來是大詩人王維，沒有資訊，他是如何找到這沙坡頭的？我站在高處，看到他正站在騰格里沙上望著黃河，望著賀蘭山，仰天長嘯，「大漠孤煙直，長河落日圓」。這詩句流傳了一千五百年，到了我們這代人心中，更是美美生根。

在新疆 的塔克拉瑪干沙漠旅遊時，已看到當地䕶沙成功，使沙漠公路可以通行順暢，不受流沙侵蝕；騰挌里的沙漠鐵路—包蘭鐵路，也因兩邊沙漠用了「麥草方格沙障」法，使流沙不易被風吹開，達到固沙的目的。不得不佩服發明此法的蘇聯專家彼得洛夫，造福了大西北許許多多的人。

上了沙漠接駁車，彎彎曲曲地在小路上開著，兩旁沙丘沙坑沙坡，波浪般地隨沙起伏，煞是好看。終於到了最高點，遠遠小丘上有沙坡頭三個大字，附近駱駝都已陸續回巢。我們流連忘返，差點搭不上最後一部車，想留下過夜嗎？夜晚的騰格里沙漠對我們揮揮沙手，嬌貴的文明人，快走吧！

走下山路，管理員說天梯已關閉，只有纜車可坐下去。在纜車上，我看到遠方太陽，已經快下到黃河邊了，恨不得長了翅膀飛過去。纜車一到站，我們三步併作兩步地衝到黃河岸邊。不偏不倚，那太陽，就在我們眾目睽睽下，緩緩地消失在黃河裡。

王維看到的，我們也看到了。那落日，真的很圓。