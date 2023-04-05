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蔡英文歡迎、叫囂聲中抵洛城 三分鐘火速進飯店

蔡英文來洛住的旅館有故事 台灣老闆28年前買下時沒人要

身後之事

余國英

我的老美朋友老馬心滿意足地告訴我：「太好了，我現住的房屋分期付款的事情解決了，埋葬墓地的貸款，也早已付清，心中簡直是兩塊大石頭落地，此生好像沒有什麼事情再值得操心了啦！」

「墓地？那不是百年以後的事嗎？怎麼現在就操心了呀？」我吃驚地問他。「妳的身後事有兒子管，我當然只得自己操心自己的身後事了。」他認真地說道。「你不是美國退伍軍人嗎？國家不是免費供應退伍軍人的墓地嗎？為什麼還要自己花錢買一塊墓地呢？」我更加詫異地問。「我喜歡自己一個人住在自己專有的房子裡，享受我的隱私權。退伍軍人的墓地是國家供給的，與別的退伍軍人共用一塊地，所以我情願花錢自己買一塊墓地，葬進去不受別人干擾，在九泉裡也能夠享受自己的隱私權。」老馬解釋道。

「妳呢？」他問。「這個我得想一想。」我回答。周末兒子來看媽媽，我就問他要如何處理母親的身後事？「當然以媽媽的意見為主，妳要我怎麼做？我就怎麼做。」兒子笑嘻嘻地回答。「我要火葬，因為當初為了能由佛羅里達搬到加州，因此把你的爸爸火化了放在骨灰罐中便於攜帶，所以你把我也放在跟爸爸差不多的骨灰罐中吧！」我說。

「爸媽的兩個罐子一起放在我家的後院嗎？」兒子問。我想了一下，覺得他家的小狗常常到後院去暢所欲為，所以他家後院並不是一個放骨灰罈的好地方。「那，撒在大海中嗎？爸爸一定喜歡。他常常說海中水質清澈，比較沒有汙染。」「沒錯，可是加州灣區的海水的溫度有點低……。」我猶豫道。

「前一陣我看見報紙上有一則廣告，說是有一家殯儀館，他們擁有一個森林，每個客人可以花一萬五千元買一棵樹，把骨灰撒在樹根四周，保證不受外界的干擾。」這個真的就一定妥當嗎？「那就在外公、外婆的墓地旁邊買一塊靈骨塔，把妳和爸爸的骨灰罐裝進去吧？」兒子再問。

前兩年，我先生的大嫂患肺癌過世，遺言告訴大家，把她的遺體捐給研究機構做醫院救人研究之用，真是一個偉大而對人類有貢獻的想法；不久，我的大伯過世的時候，也說要把遺體捐給醫學研究的機構做醫學研究之用，我覺得大哥、大嫂的想法十分偉大，應該群起效尤。

但我還是有點兒害怕，怕什麼呢？死了還可以做一些對人類有益的事情，何樂而不為，為什麼怕呢？不知各位讀者有什麼高見呢？

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