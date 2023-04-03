晚飯前有人敲門。開門，是鄰居小潘，她捧著一大盤剛剛烤好、發得很充分、成色極好的麵包，並用粵語說：「晚爐麵包，趁熱食。」晚爐麵包！讓我想起廣州過去幾十年的一個生活場景：晚飯後逛街，許多酒樓、點心店都會貼出廣告：「新鮮出爐晚爐麵包，茶包每個四分，酥皮每個六分。」醒目、誘人。此時即使肚子尚未「打鼓」（廣州人將肚子咕咕叫稱「打鼓」，代指飢餓），但絕對有想買一個以過口癮的衝動。

小潘是我們居住矽谷 的鄰居，一個年輕女孩，不久前結婚從外州嫁入加州 ，原從事的是某科技領域專業工作，後來轉修新專業，並找到新的崗位，日前正等待入職。巧的是，她出國前竟在廣州生活了許多年，所以熟悉廣州人生活習性，還能說一口流利的粵語，更巧的是，她跟我一樣也姓潘。

如此一個讀書人，想不到她還有一樣令我驚奇的業餘愛好，那就是製作點心；可不，現在她把她的其中一件「作品」送來了。

眼前正是一專業烤盤，裝了半盤散發著熱氣、香氣非常誘人、很專業的麵包。

可能是我們均有「身在異鄉為異客，得一同鄉鄰居兼本家實在難得」的心理，彼此一見如故，見面即有熟絡感；前幾周我利用加州大好的陽光，將完全按廣東口味生曬的臘肉送給他們品嘗，今天她又把她的拿手製作回贈給我們了。

其實平時我們兩家做了什麼新創的點心或菜餚，一般都會多做一些，盛一半送對方品嘗，有時還交流彼此的製作經驗。不僅鄰居小潘，還有隔壁的台灣鄰居、醫生米高一家，外婆作為退休 前的家政師，也是每每將她拿手的台灣口味菜餚送來與我們分享。今年春節我們兩家聚餐，她將做好的一鍋台灣臘味飯及一盤美味台灣滷肉端來，我則做了一味廣東茄汁蒜蓉香煎大蝦，及女兒在德國向同學學來的糟滷雞腎相奉，互通有無、交流口味，彼此分享、彼此驚喜。

原本擔心我們新到美國生活，人生地不熟，沒有社交活動會孤獨，沒想到遇見好鄰居，且建立起融洽的鄰里關係，從彼此互相分享美食到分享生活的感受，精神也豐富安樂了許多。