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緊急救援

安老師

棒球比賽時，當一方投手的球路被看破，對方屢屢擊出安打、甚至全壘打的緊急狀況，救援投手就要上場，止住對方攻勢，也要伺機反擊，期望能逆轉勝。

職場工作穩定，但也可能被調去擔任緊急救援任務；回想起在加州矽谷AMD公司工作時，我就曾經歷過一次，那次的過程刺激又緊張，至今難忘。

當時公司每周五下午四點有跨部門會議，由工程部瓊斯部長主持，參加的有設計、測試、品管、生計、生管等部門。開會時，除各部門提出五分鐘的工作報告外，也要解決其他部門提出的問題。我當時在測試工程部擔任軟體組組長，開會前提供組裡的資料給經理尼克，他整合硬體組、設備組的資料後，去參加跨部門會議。

那天下午，我們部門經理臨時被叫去陪同副總經理拜訪一位重要客戶，估計三點前回來；沒想到開會前半小時，我突然接到尼克的電話。「安組長，我們和客戶的會議還沒結束，沒法趕回，下午四點的跨部門會議，請你代理我參加。」

我一聽嚇一跳，我幾乎從不對經理說「不」，本能的說「嗯！好，好！」。忽然又想到急問，「可是我沒有參加會議的資料。」，經理說「資料在我桌上，你去拿來看一看。」這突如其來的電話，我心裡雖有點慌，又覺得應該沒問題，從另一個角度來看，經理請我代理開會是對我的器重，也是好事。

會議很快要開始，我放下電話，衝進經理室拿了資料。跨部門會議是各部門經理參加，通常至少要幾小時、甚至幾天做準備，我只有半小時！

我帶著資料先進會議室，趁其他與會人員沒來之前，抓緊時間看一遍資料。快速翻了一遍後，心情輕鬆了一大半，五分鐘的報告，有將近三分鐘的資料是我提供的。為撰寫這些資料，我參考了很多信息，都存在我電腦裡，帶上電腦，我駕輕就熟，報告一定沒問題；其他兩個組的資料占的比例不高，我抓緊時間再看一遍，至少報告時要能說出重點。

會議開始後，品管和生管部經理先報告，我知道我有多十分鐘加強準備。我面對的挑戰是在各部門報告完，應付其他部門提出的測試問題，這需要有經理的高度，才能顧及全面，有點難。

會議開始，前兩個部門報告完，輪到測試部；我盡量放輕鬆心情，有條不紊的將本周已完成的項目、下周預定進行的目標、短期的和長期的計畫案等逐一說明。或許我以前當過老師，常站在講台上的原因，我沒有怯場，也沒有緊張，感覺上各部門的經理對我敘述的內容也都滿意。

「其他部門有沒有需要測試部解決的問題？」報告後，工程部瓊斯部長問。出乎我意料之外，沒人出聲。瓊斯四周環視了一下，說：「好，那就接著請品管部報告。」輕騎過關，會議繼續進行，我才放下忐忑的心。

會議完，我全身輕鬆地回到辦公室。坐在辦公桌後，我才發現沒刮鬍子，而且沒打領帶。我沒預料到那天會擔任一次緊急救援任務，儀容沒整理好，這不能怪我。

加州 矽谷

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