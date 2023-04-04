前幾天和先生一起去家附近的一個大賣場買東西時，我一如往常順便到賣咖啡 的地方買一杯黑咖啡。

拿了咖啡，瞄了一下櫃台上的收銀機，從小錢包裡掏出銅板，預備付小數點後面的零頭四十三分錢，我當時只有兩個二十五分錢的大銅板和三個一分錢的小銅板。沒想到在我把錢給這位收銀先生後，他只找給我幾張紙鈔，少給我十分錢。

這下子，讓我在台灣訓練出來的心算本能給激發起來，我告訴他，「你少給了十分錢。」沒想到他拿起手上的手機 ，一板一眼輸入數字，來回折騰了好幾回都沒有結果。我那時在想，為什麼搬到美國來之後，發現竟然有那麼多人不會心算，問題出在那裡？這也讓我試著從當年教兒子數學時的經驗裡，找出一些蛛絲馬跡。

那是一個難得可以好好陪兒子做功課的周末，我一邊處理家裡瑣事，一邊看他做算術題目。看著看著，我好像覺得那裡有點不太對勁，其中有一道題目是，「你到店裡買麵包，一條麵包是一塊錢，如果你買五條麵包要付多少錢？」只見兒子在題目下面的空白處，整齊寫了五個一，然後一個一個往上加得到五。當我看了之後就對他說，「你是否可以考慮用五乘以一呢？」只見兒子那時用茫然的樣子望著我。現在回想起來，我還真是挺懊惱，因為這不是兒子笨，他當時只是在運用老師教他的方法來做題目而已。

現在看到此地那麼多人成天拿著手機來解決生活上簡單算術問題時，真是感嘆在不同的國家教育 制度下，老師用不同的教育方式來引領學生思考問題，孰優孰劣，見仁見智，不在話下。

雖然不知道兒子現在是否還記得我這老媽要他背的九九乘法表，但我的直覺告訴我，當年我對九九乘法表的努力背誦和運用，身為兒子老媽的我，心算能力雖不是號稱天下無敵，但也不會讓我這高手丟台灣教育體制的臉。另外一個意外的收穫是，我現在年紀大了，正好也可以藉著這心算本領，為我增添了不少活動大腦的機會，也幫助我遠離老年癡呆的風險。