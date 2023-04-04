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川普將被控34項重罪 媒體一路實況轉播飛抵紐約過程

璀璨的大地

曾妙容

雨水豐潤，野花露臉了。鄰近社區的奇諾崗州立公園大門前，車子一輛接一輛停成一條長龍；頗有陡度的斜坡上，健走的人一個接一個。

我們開車直抵收費站，門票漲了，收費站的銀髮員工，開玩笑說：「前年就漲價，這兩年你們移情別戀了。」疫情加旱象，任誰也無心顧及身外事，好久沒踏青，這會兒是被野花勾引來的。

上貝恩嶺步道（Upper Bane Ridge Trail ）形形色色的人，專業攝影師、互相扶持的老夫妻、媽媽們帶隊的親子團，一路低語盈笑；風很大，各株各花前後搖曳，路旁的罌粟占多數，各式羽扇豆花零落參差，雖然稍具規模，但還不到爆開。探訪多次，卻沒機緣和奇諾崗的花海照面。

多年前，在部落客的圖輯裡看到一張野花畫面，印象非常深刻，因此一得知花訊，趕快專程探訪。從洛杉磯走州際五號公路北上，大約一小時就可以看見右側山頂矗立著一座扁圓形寫著「戈爾曼」（Gorman）的地標，車子轉進郵政路（Post Road），山腳下房舍稀落，路徑越走越窄，直到無法前進。                                  

戈爾曼的野花密密麻麻，坡面山坳長滿黃色的金雞菊、紫色的邊沁羽扇豆、藍色吉拉斯和藍艾菊，罌粟花更是不能少；整片山坡，就像春神剪裁天上的彩虹，一串又一串接續，遠遠眺望，迷迷濛濛暈染成一座七彩的山，斑斕、絢麗，馳騁而過的人，能不為之一振。

號稱加州州花的罌粟花，花型大、顏色豔，堪稱野地霸主，成群結隊的時候更不容小覷。十五號公路邊的沃克峽谷（Walker Canyon）罌粟花，是眾人朝聖的地方。

退休前兩年，我們毫無選擇地去湊熱鬧，長長的路邊停滿車子，險象環生；窄窄的坡地走道，賞花人迤邐而行，幾乎堆疊；花叢裡有的坐、有的躺，每個人都想證明到此一遊；花株被踐踏，因為是野地，自由度大。心得是：可別挑假日來。

成立於一九六○年的羚羊谷加州罌粟花保護區（Antelope Valley California Poppy Reserve）是加州規模最大、設施完善的賞花地；二○○八年第一次造訪，追逐野花的人尚未蔚成氣候，一路暢行無阻，遠遠就看見平野升起大團燃燒的火焰，真叫人驚心動魄，直到近處，才知是橙色花瓣聚攏的效果；二○一九年可謂盛況空前，幾里路外便被堵住了，幸好在多次賞花之後，我們早就找到可以避開人潮的隱匿處。

三月初，五號公路中段野花處處，遼闊待耕的田園，竄出一畝又一畝的油菜花，明亮鮮黃，是大地的色塊；分隔道上，紫色的、粉紅的、乳白的，個個含苞，只待時間一到，便如炮竹，紛紛炸開。

飽滿的雨量為加州帶來繽紛，加州不只是金色的，今春的加州也是彩色的；大地璀璨，不必特定地點，隨處走隨處看，必定能賞心悅目。

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