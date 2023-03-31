掀開米其林的美麗面紗

初聞米其林以為是人名，再聞米其林以為是地名，直到今年春節年初三的傍晚，事業有成的閨密林桃請我到紐約一間由義大利 人開辦的星級米其林餐廳就餐，方知米其林指的是法國知名輪胎製造商推出的美食 及旅遊指南的書籍，頓時茅塞頓開。

我想米其林餐廳名揚天下，其裝修應堂而皇之，殊不知它是由一間舊教堂改建而成，大理石地板，臨街面採用玻璃材質，四周掛有義大利名畫，傘形的屋頂上點綴著許多小燈泡，聚焦在一張張鋪著白布的餐桌上，就像一個個準備演出的小舞台，布置整潔素雅，顛覆了我對富麗堂皇高檔餐廳的認知。

落座第一眼就看到餐桌上擺放的精緻餐單，如同演出的節目單。上面明明白白寫著預約的八道菜品及順序，每位價格兩百七十五元，外加服務費、地方稅，合共四百元，品酒另計，價格不菲。這是我有生以來最為奢侈的用餐，令我頓有貴賓之感，最後還有老闆和主廚的名字，夠透明的了。

一款田園詩般的前菜拉開就餐的序幕。雪白的長方形淺口碟中，品字形排列著三塊造型獨特的點心，四周環繞著可口的多色花瓣，一下子把我帶進繁花似錦的春天，遲遲捨不得動手。

據介紹，僅這款前菜耗時十分鐘，難怪整頓下來耗時兩個多小時，相當於一場戲的時長。

第一道主食是帝王蟹，由各種配料調成的南瓜醬中間，擺放多種葉菜搭成的圓形底座，托出一塊鮮紅螯肉，上面鑲著一粒黑色圓形發酵栗子，數十片白色小薄片灑落其上。服務員解釋說，這些薄片是原產義大利的新鮮白松露，有白色鑽石之稱，價格昂貴，是美食家心目中神聖的食材。我嘗了幾片，爽脆清甜，香味莫可名狀，不由得拍案叫絕。

第二道是波士頓龍蝦，由杏仁油、乳酪、苦艾酒、蒔蘿等煮過的龍蝦香氣襲人，其腹部對半開，分擺兩側，中間是造型獨特的多色配料，醬汁淋下，熱氣升騰，清香繚繞，沁人心脾。第三道是頂頂有名的日本神戶牛肉，帶著魔幻般雪花大理石紋理的脂肪遊走於瘦肉之間，配以由洋蔥、蘑菇黑胡椒蒜末等混合而製的醬汁，入口捨不得嚥下，多想讓其在舌尖上融化。其後是加拿大絕品牡蠣，義大利餛飩和人造「鵝肝醬」拌脊狀義大利麵。儘管每道主食都小而精，在品嘗與欣賞中慢慢消化，但仍有撐腸拄腹之感。

最後是甜點。歐式簡約碟子中擺放一塊鏤空的圓形曲奇，裡面鑲嵌著花生、核桃 、杏仁碎。曲奇上面有一部巧克力製的微型古董級唱機，那薄如蟬翼的金箔唱片令我眼前一亮，繼而疑竇頓生。食品怎能摻入金屬？善解人意的服務員解釋道：世界衛生組織食品添加劑法典委員會，早已將純金列入食品添加劑範疇，可放心食用。

在餐廳，我們不但體會到菜品美、環境美，而且感受到服務員的心靈美。鬧市泊車難，剛到餐廳門口，立刻有服務員接手把我閨密的座駕開到該停放的地方，走出餐廳，車已在門口恭候，夠暖心的了；從廚房出來的每一道菜，一律加蓋以保持菜餚溫度，如有醬汁也在揭蓋時熱淋。

二至四人一桌，不管各自點的是什麼菜品，都是一對一，同時上桌，分秒不差，充滿了儀式感。每吃完一道菜，都會換一套刀叉勺，我發現吃第五道主食時，擺在我面前的是一把有缺口的銀色湯勺，心想：名店怎麼會有這破玩意？未及張口，善解人意的服務員忙解釋，原來這是十七世紀義大利貴族使用的湯勺，缺口有利於控制醬汁的流出，餐廳沿用至今，自嘲有眼不識寶。送走每一桌食客，服務員都會換上新桌布，就連疊痕都熨得服服貼貼，可謂於細節中見精神，恬淡中盡顯餐廳的大家風範。

當車子開離的那一刻，我忍不住回頭看，不由得衷心祝福米其林的美麗面紗得到更多人的賞識。