掀開米其林的美麗面紗
初聞米其林以為是人名，再聞米其林以為是地名，直到今年春節年初三的傍晚，事業有成的閨密林桃請我到紐約一間由義大利人開辦的星級米其林餐廳就餐，方知米其林指的是法國知名輪胎製造商推出的美食及旅遊指南的書籍，頓時茅塞頓開。
我想米其林餐廳名揚天下，其裝修應堂而皇之，殊不知它是由一間舊教堂改建而成，大理石地板，臨街面採用玻璃材質，四周掛有義大利名畫，傘形的屋頂上點綴著許多小燈泡，聚焦在一張張鋪著白布的餐桌上，就像一個個準備演出的小舞台，布置整潔素雅，顛覆了我對富麗堂皇高檔餐廳的認知。
落座第一眼就看到餐桌上擺放的精緻餐單，如同演出的節目單。上面明明白白寫著預約的八道菜品及順序，每位價格兩百七十五元，外加服務費、地方稅，合共四百元，品酒另計，價格不菲。這是我有生以來最為奢侈的用餐，令我頓有貴賓之感，最後還有老闆和主廚的名字，夠透明的了。
一款田園詩般的前菜拉開就餐的序幕。雪白的長方形淺口碟中，品字形排列著三塊造型獨特的點心，四周環繞著可口的多色花瓣，一下子把我帶進繁花似錦的春天，遲遲捨不得動手。
據介紹，僅這款前菜耗時十分鐘，難怪整頓下來耗時兩個多小時，相當於一場戲的時長。
第一道主食是帝王蟹，由各種配料調成的南瓜醬中間，擺放多種葉菜搭成的圓形底座，托出一塊鮮紅螯肉，上面鑲著一粒黑色圓形發酵栗子，數十片白色小薄片灑落其上。服務員解釋說，這些薄片是原產義大利的新鮮白松露，有白色鑽石之稱，價格昂貴，是美食家心目中神聖的食材。我嘗了幾片，爽脆清甜，香味莫可名狀，不由得拍案叫絕。
第二道是波士頓龍蝦，由杏仁油、乳酪、苦艾酒、蒔蘿等煮過的龍蝦香氣襲人，其腹部對半開，分擺兩側，中間是造型獨特的多色配料，醬汁淋下，熱氣升騰，清香繚繞，沁人心脾。第三道是頂頂有名的日本神戶牛肉，帶著魔幻般雪花大理石紋理的脂肪遊走於瘦肉之間，配以由洋蔥、蘑菇黑胡椒蒜末等混合而製的醬汁，入口捨不得嚥下，多想讓其在舌尖上融化。其後是加拿大絕品牡蠣，義大利餛飩和人造「鵝肝醬」拌脊狀義大利麵。儘管每道主食都小而精，在品嘗與欣賞中慢慢消化，但仍有撐腸拄腹之感。
最後是甜點。歐式簡約碟子中擺放一塊鏤空的圓形曲奇，裡面鑲嵌著花生、核桃、杏仁碎。曲奇上面有一部巧克力製的微型古董級唱機，那薄如蟬翼的金箔唱片令我眼前一亮，繼而疑竇頓生。食品怎能摻入金屬？善解人意的服務員解釋道：世界衛生組織食品添加劑法典委員會，早已將純金列入食品添加劑範疇，可放心食用。
在餐廳，我們不但體會到菜品美、環境美，而且感受到服務員的心靈美。鬧市泊車難，剛到餐廳門口，立刻有服務員接手把我閨密的座駕開到該停放的地方，走出餐廳，車已在門口恭候，夠暖心的了；從廚房出來的每一道菜，一律加蓋以保持菜餚溫度，如有醬汁也在揭蓋時熱淋。
二至四人一桌，不管各自點的是什麼菜品，都是一對一，同時上桌，分秒不差，充滿了儀式感。每吃完一道菜，都會換一套刀叉勺，我發現吃第五道主食時，擺在我面前的是一把有缺口的銀色湯勺，心想：名店怎麼會有這破玩意？未及張口，善解人意的服務員忙解釋，原來這是十七世紀義大利貴族使用的湯勺，缺口有利於控制醬汁的流出，餐廳沿用至今，自嘲有眼不識寶。送走每一桌食客，服務員都會換上新桌布，就連疊痕都熨得服服貼貼，可謂於細節中見精神，恬淡中盡顯餐廳的大家風範。
當車子開離的那一刻，我忍不住回頭看，不由得衷心祝福米其林的美麗面紗得到更多人的賞識。
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