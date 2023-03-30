一九七○年中，我們住在芝加哥城外兩小時車程的洛克福。那是一個純樸的小鎮，冬天很泠，常常下雪。每年冬天，我全身上下穿著一層層厚重的冬衣，走在結了冰、滑滑的路上，因為穿得很厚，說不定跌一跤還會彈起來呢！

那時候我們的冬天大衣都是在美國百貨公司買的普通樣式，夠厚，夠暖，顏色是一般的深色。

有一個天寒地凍的冬天，先生的朋友從洛杉磯 來洛克福面試 工作，他的太太也跟著來看洛克福是什麼樣的地方，好決定是否要接受聘請，搬到這裡。

我們邀這位朋友夫婦去洛克福最好的中國餐館吃晚餐，朋友的太太穿了一件漂亮的貂皮大衣，我們點了那時候最好的菜，但是他們夫婦倆都吃得很少，說舟車勞頓，胃口不好。那位朋友面試後得到了聘書，但是夫妻倆看到伊利諾州那裡的酷寒，加上「最好的中國餐館」和洛杉磯沒法比，他們決定留在加州 發展，不願意搬過來。

這位朋友的來訪，給我留下最深刻的印象是他太太穿的貂皮大衣。從小在台灣長大，我只在電影裡看過豪華的貂皮大衣，這次真是「驚艷」。我告訴先生，我也想要一件貂皮大衣；先生說，穿著一個死掉的動物的皮毛想起來就不舒服。

我們一九八四年夏天搬到加州來，那年秋天，我在報紙上看到辦公室附近一個皮草店在關門大甩賣。

我去那裡看，店主是一個猶太人小老頭，他說他開這店已經一輩子了，以前生意很好，但現在穿貂皮大衣的人逐漸少了，他決定關店退休。

他的店裡有不少漂亮的大衣，都是大減價，我看中了一件半長的大衣，皮毛色澤非常細緻，要價兩千塊錢，對我一個公務員來說還是貴了一點，於是我回家向先生求援，他不大贊同我這個無謂的花費，但是經過我指天畫地答應以後再也不會買奢侈品後，先生終於讓我買下這件我夢寐以求的貂皮大衣。

那年冬天，我跟隨先生出席的每一個社團晚宴，我都很高興地穿著它去。但是我發現穿著那麼貴重的大衣去參加宴會，我的心理負擔蠻大的，放在椅子背後怕被別人踩到，但整晚都把它放在腿上也不是辦法。

過了不久，美國的保護動物協會興起強烈反對皮草運動，女士們都不再敢穿皮草了，我的貂皮大衣只好束之高閣。過不久，我發現貂皮大衣並不適合長期放在衣櫥裡，於是我找了一家專門在有空調的保管室內存放皮草的公司，每年收費五十塊錢。這一放就將近三十年了，現在保管費已經漲到一百元一年，這麼多年來我一次也沒有再去穿它，說不定早就不合身了。

最近一年一度的收費通知單又來了，我算一下，這些年來的保管費早就超過大衣本身的價值了；把它送出去不會有人要，這個有紀念價值的大衣叫我捐出去還是有點不捨，但是我真不知道再留下有什麼用，只好先交了今年的保管費，再好好想想這個雞肋該怎麼辦吧！