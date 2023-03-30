葡萄牙首都里斯本是歐洲僅次於希臘雅典的第二古老的首都，也是世界上最古老的城市之一。里斯本位於歐洲大陸的最西端，坐落在伊比利 亞半島的特茹河河口，河流往西匯入大西洋。

特茹河段流經市內時，由於地形起伏而蜿蜒曲折，街市基本上建在七座小山丘上，街道彎曲狹窄陡峭，故有「七丘之城」別名。我們入住的酒店就在半山腰上，出門走兩分鐘就能到附近的聖露西亞觀景台，俯瞰特茹河兩岸風光和半個里斯本景觀。

里斯本面朝大海一樣寬闊浩瀚的特茹河，風光秀麗迷人自不必說，最引人矚目的應屬她擁有中世紀城堡、皇宮、紀念碑和防禦建築塔樓。我們的遊覽就從離我們入住酒店最近的聖喬治城堡開始。

聖喬治城堡是里斯本主要的歷史古蹟 和旅遊景點之一，它高高地矗立在山頂，是里斯本的標誌性建築。在那些迷宮似的城牆上，無論哪個角度都能看到里斯本的全貌，蔚藍的河流、遠處連接郊區的大橋和吊橋、附近山坡上的城堡、古老的大教堂、爭奇鬥艷的花園池塘等無敵景觀和建築藝術盡收眼底。

聖喬治城堡始建於十一世紀，後來經過不斷修復擴建改造，除了作為抵禦外敵的堡壘，也作為接待外賓和貴族、或舉辦加冕儀式及慶祝活動的場所。其外觀古樸雄偉，巨大石塊建造的城牆，又高又陡的階梯，給人一種堅實安全的感覺。

從城堡往下看到的商業廣場，是里斯本的著名地標之一，原名叫皇宮廣場，後來因皇宮在地震中損毀而改名。商業廣場前的港口曾經是世界上最繁忙的港口和交易中心，也是歐洲最漂亮的港口之一；廣場中央矗立著遠望大海的國王約瑟夫一世的騎馬雕像，雕像背後是雕刻精美華麗雄偉的大拱門。

遊覽里斯本不可不去貝倫區，它的名氣源自於擁有兩座反映大航海時代特色的建築：矗立在特茹河畔的發現者紀念碑和貝倫塔，還有一座里斯本最著名的古蹟—熱羅尼莫斯修道院。里斯本是葡式蛋塔的發明地，就是這個修道院的修女們在這個修道院做出來的。

修道院建築大氣恢宏，各種雕像精美絕倫。修道院內安葬名聞遐邇的葡萄牙詩人與作家費爾南多佩索阿；跟修道院相連的聖母瑪麗亞教堂同樣壯觀肅穆，美輪美奐，裡頭的兩座石棺分別安葬了葡萄牙詩人路易賈梅士和發現印度的航海家達伽馬。

在修道院正前方，穿過鐵路的地下通道，就到了發現者紀念碑，這個位置就是葡萄牙人大航海時代出海的地方。發現者紀念碑是為了紀念航海家恩里克王子逝世五百周年而建造。它高達五十二米，是一個以船為主體的船首形狀水泥板建築物，恩里克王子站在紀念碑船首位置，東西兩邊雕刻了三十二名航海時代的航海家、導航員、科學家和傳教士等，整座紀念碑如同一艘張開巨帆的艦船，非常震撼。

佩納宮是我們葡萄牙之行的最後一個景點，這是一座以濃烈的紅黃色裝飾，充滿童話風格的城堡。它坐落在被英國 詩人拜倫比喻為「伊甸園」的辛特拉鎮。辛特拉鎮位於里斯本西郊，那裡山勢巍峨、雲霧繚繞、樹木蔥蘢、花草茂盛，是富人的聚居地。

把宮殿，古堡，夏宮等人文景觀建造在這樣一片自然風光優美之地，難怪佩納宮享有世界最美十大古堡之一的美名。