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三個人的生日會

曾妙容

歲月匆匆，去年的生日聚會畫面猶在，今年花朝二月又來到眼前，該準備啟程了。

外子的生日在二月底，孫子傑克降臨人間的腳程慢了些，和爺爺差隔一天。加州南北兩地路迢迢，上班的日子裡透過視頻，互道生日快樂，情意已到。

去年外子的生日落在周六，老二一家打算星期五開夜車南下，專程幫外子和孫子慶生。這美意甚好，但我一向擔心夜行的安危，自忖兩人都退休了，倒不如讓我們一路漫遊北上，兒媳一家得以省去奔波。老二心血來潮，把三月中旬我的生日併入一道慶祝，三人的生日會於焉成立。

下旬，正巧碰上南加州歷年來最嚴重的暴風雪突擊，天上雲層如濃墨重彩，窗外風急雨驟，連日濕冷凍寒，五號公路葡萄藤路段封山，計畫全亂了套。外子的生日過去了，我們在斜雨中外食，小小慶祝一番；孫子的生日也在大啖速食中度過，爺孫又回到往年在視頻中互道「生日快樂」的形式。

還要北上嗎？心中拉扯，繼而一想，我的生日還沒到，再說，真正的目的是探視小孫子。出發吧！生日蛋糕雖香甜，親情更濃郁。

極端氣候下的三月第一個星期五，我們決定動身，風雨無阻。老天爺開恩，一大早麗日晴空，聖蓋博谷連綿的山巒映照陽光，雪山一峰接一峰，各有風情，有的白雪罩頂，漫山皚皚；有的如戴白帽挺著半身綠意，早春中更有冬景，這一堵白牆一路伴我們前行。

經五號高速道直下葡萄藤路段，背陽山體雪量更豐，宛如凝脂；更遠處的山巓，樹叢下雪跡處處，像甜圈圈上的糖霜，叫人忍不住想張嘴舔一口。心裡慶幸，若錯過這生日會，我便與乾旱的加州天降奇景擦身而過。

生日會安排在米其林推薦的果園城市廚房（Orchard City Kitchen）佳評甚多。這裡的羊小排醬汁入味、肉質酥軟、羶味盡去；牡蠣、蛋再配上奶油、黑胡椒的蒜味麵條，異於中式麵食；加了芒果、椰絲、酸奶、南瓜子的奶油胡桃南瓜，著實驚艷；甜菜根的烹調入口難忘，還有烤鮭魚和肋眼，真叫人吃撐了。兩盤拌火腿屑、洋蔥屑和起司的小豬薯條，令小壽星眉開眼笑、合不攏嘴。我們在錦上添花的一盅冰淇淋甜點中結束生日宴。

第二天一起看了一場插花展覽和教學示範，展廳裡花容盛綻、花姿奇絕多變，令人讚嘆；從示範中，領略到簡單的容器和隨手可得的花材，也能塑造美麗的形態。平凡的事物，只要有創意，便各自精彩。

感謝兒子和媳婦的精心安排，讓我們擁有一個豐盈的生日會。

加州 退休 聖蓋博

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