上一世紀五○年代，小學生每天家庭作業之一就是要寫一頁毛筆字。寫字本是黃草紙的米字格方形本，每天一頁寫十六個字，臨顏真卿的帖。第二天一早交給老師，放學前老師會將已批改好的作業本交還給學生。老師除了用優良中可劣五個字的評語，還會用毛筆蘸紅墨水，在寫得較好的字打上一個大圈，有的字邊旁或勾撇不錯，老師就在那部分上打上小紅圈，紅圈越多學生們就越開心。

那時我寫字較認真和父親是有關係的，父親的鋼筆字始終是楷書的字體，老師收到父親幫我寫的請假條總要稱讚一番，但上初中以後，我就告別了寫毛筆字。

一別就近十八、十九年，直到我後來又回到學校當了老師。一九六六年文化大革命開始後，學校開了教師的大字報專欄。文化大革命中學校停了課，每天都有政治學習，大批判是不斷的，從開始的批走資派、反動學術權威，一直到後來的批林批孔。老師們每人都要寫批判文章，可能我的板書寫得還整齊，老師們寫好了批判文章都交給我和另一位老師，然後由我們兩人謄寫到大白紙上，複貼到專欄上，所以每天都有大把時間練字。

另外那位老師是語文老師，他的毛筆字有相當的功力，清秀流暢，一派文人氣息，後來他成了書法 家，出了好幾本字帖。我很喜歡他的字，趁謄寫的機會，我暗暗地學他的字體風格。

文革的那幾年的確為我練字創造了一個機會，自己也覺得字可以上得了檯面了。可文革一結束，不用再搞一個又一個的批判，大字報也銷聲匿跡。那時候開始將用毛筆寫的字稱為書法了，練書法又成為一項普遍愛好，還有了書法表演，展覽和評選。

一九八一年我來到了美國，整天為生活而奔波，有時一周要打三份工，雖然上衣口袋也別了一支筆，但那是做餐館侍者寫菜單用的圓珠筆。後來自己又創業做生意，全部心思都專注於生意和家庭，寫毛筆字的興趣愛好早已丟到九霄雲外。

光陰荏苒，歲月如梭，五年前迎來了退休 生活。脫離了工作，似乎失去了生活的重心。「消磨時間」的英語翻譯是kill the time，似乎比中文涵義更有刀光劍影的味道，但當時的確這是我十分苦惱的一個命題，就如俗語說：日圖三餐，夜度一宵。

於是開始寫小品文、散文遊記、歷史回憶；但空閒時間還是很多，又拿起毛筆開始練字。五年間，我將陸續在各個報刊雜誌上發表的文章編了「自娛集」和「老驥逍遙」兩本書，題名都是自己用毛筆題寫，有的親朋好友居然認為我的書法不錯，向我邀字呢，生活又開始充實忙碌了。

五年的練字，對學書法有了新的體會，練字的最要緊就是勤筆，要多寫。我常會對一些難寫好的字，反覆寫上幾十個，再從間架結構、筆畫粗細上細究，找出自認為最好的字。書法應師從古人起，創立自己風格為終。當然講是「終」，其實此「終」是無形的。那就是活到老，寫到終。