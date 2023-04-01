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懷舊的妙趣

堅仔

上月到洛杉磯探望父母，有天午餐，媽媽煮了一盤麻醬撈麵，爸爸一嘗不禁大喜：「久違的美味呀！」原來數十年前他在上海讀念書時，最喜歡靜安寺一個麵檔的麻醬拌麵，說是又辣又香，滋味無窮。後來走遍大半個地球，再也找不到那種濃郁香辣的芝麻醬，於是懷舊之情總在腦中盤旋。這天，媽媽無意中買到一瓶比較香濃的，居然令他興奮莫名。

我雖然也喜歡麻醬，卻不覺得特別美味，因為跟日本的芝麻沙律醬差不多。我倒是想，這碗麵能令爸爸驚喜，主要是因為醬汁的味道，勾起他數十年來一直藏在心底的記憶，是懷舊的滋味吧？

人腦的記憶系統是非常複雜的，忘記多年的東西，隨時會因聽到一首多年沒聽過的舊歌、聞到一股似曾熟悉的香味、嘗到一口年少時常吃的小食而忽然跳動，不由得「懷」起「舊」來，產生令人感到開心的化學作用。

懷舊的英文Nostalgia，是希臘文「回家」和「痛苦」的混合字，原意是思鄉病。十七世紀一位瑞士醫生發現，有些遠離家鄉工作或念書的病人無法醫治，但一旦回家，突然就康復了。慢慢地，此字便演變成現在「懷舊」的意思。心理學家解釋，懷舊能令人們感到開心，是因為惋惜年少時那無牽無掛的單純生活，藉以幫助我們了解人生漫長旅途的意義。

我小學畢業不久便從香港移民到美國小鎮，自此與香港生活脫節，直至十多年後，被公司派到亞洲公幹，才第一次回鄉。突然間，周圍的一切，例如聽到電車發出的叮叮聲、聞到皇后碼頭維港的海水味或嚐到茶餐廳的蛋塔，都會觸發懷舊，令我多巴胺氾濫，常處在極佳的情緒之中。

數年前，女兒見我還在購買CD，介紹我下載Spotify在手機聽歌，令我進入聽歌新紀元。我立即在這龐大的音樂庫中編了多個舊曲集： 有我在港生活時的中文歌、有剛移民美國時的流行曲等，讓我百聽不厭，回味無窮。

但這些懷舊之情，接觸多了會被沖淡。例如回港多年後，電車的叮叮聲再也不會令我感動，而維多利亞港的氣味，反而令我反胃；就算依然非常喜歡吃蛋塔，也完全失去早前那種懷舊感；甚至Spotify上的舊歌集，雖然還常聽，也與流行曲無異，再也感受不到那股時光倒流的衝擊。

能令人長久懷念的舊東西，是需實力支撐的，否則即使被尋獲，也很快被淡忘，原有的那點魅力一去不復返。這次舊地重遊，很想再嘗嘗具有百多年歷史的美式中國雜碎(chop suey)和春捲 (egg roll)。我們初到美國時，除了大城市的唐人街之外，各地的中國餐館都是這類陪著我長大的「雜碎店」。

數十年後的今天，好不容易才在鄉下小鎮找到一家，不料太太和女兒們都不感興趣，連一向生活在此鎮的老外朋友都說這是假中國餐。無奈之下，我唯有買外賣回家，獨自享受，果然都遠比想像中遜色，令長久的期望變成了失望。

幸好，舊的失去，新的又來，也許在十多年後，又有人會像懷念故人一樣，思念今天風靡全球的波霸奶茶。

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