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忙些什麼？

邱瀟君

「你最近忙些什麼？」大家見面總愛這樣打招呼。「忙死了，忙死了」是標準答案，我也習慣這樣回答。

那天答應要陪女兒去市中心辦事，中間趕去替大女兒送些吃食，再趕去看一場還沒有上映的電影。女兒的工作需要她去參加首映會，寫影評，她邀請我去做陪客。

躺在床上想著一整天滿滿的行程，而且都會碰上塞車的時間點，我心中突然橫七豎八地充滿了焦慮，再也躺不住，就早早起床了。

一開臥房門，看到狗狗格瑞斯從座墊上看著我，眼睛似乎在哀求，耳朵耷拉下來。我感受到牠的不舒服，摸摸牠，居然身上濕濕的，尿床了嗎？我趕快拿小毛巾替牠擦乾，些微地哀傷擔憂。拍拍狗狗，我轉身往樓下走，行程已經耽擱了。

到了廚房，想倒杯熱茶喝一口，突然想到還得餵鳥，反身就往院子走，拉開紗門的那一剎那，我突然問自己：在忙些什麼？

每天都在急匆匆度過，心境總是奔跑慌張。等一下女兒下樓， 大概也要催催催，要她快快快，但是到底在忙什麼？又快得了多少時間？生活中的安穩平和就被我這樣一手揮開了嗎？

我停下腳步深吸口氣，再慢慢地走去後院，輕輕地把鳥食倒在鳥槽中，對漫天啾鳴的小鳥們點點頭，說聲「你們好，希望今天一天愉快」。看到院子中一朵開得大大的黃玫瑰，想到媽媽以前最愛問的：「院子裡的玫瑰開了，你看到了嗎？」原來院子有這麼多玫瑰，我都沒有看到呀！我彎身緩緩吸了一口玫瑰香，吸到胃裡，再慢慢吐出。玫瑰花們似乎笑開了，現在它們被看到，被聞到了。

走回屋裡，我慢慢坐下來，喝一口最愛的鐵觀音，想著在這種年歲中，可以和女兒度過一天，心情也隨著鐵觀音的香氣飛揚在屋內。

女兒下樓來，我笑臉迎她，討論著帶狗狗去看醫生，想著母女兩人輕鬆地準備著一天的旅程。

短短的十五分鐘，我讓自己停下來，問自己：「忙些什麼呀？」短短的十五分鐘，「忙些什麼呀？」這個問題，替我換了一副全新的心情。

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