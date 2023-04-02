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茶餚

秦博瑞

喝茶，不僅是為了解渴，更是一種享受和樂趣。我兒時就跟著父親喝茶，他老人家講究，非好茶不喝；我比他更講究，有餐飲潔癖的我，更是非新茶不喝，正可謂：青出於藍，更勝於藍了。

然而在喝茶問題上，我可能犯了「夜郎自大」的毛病，只認為自己是最講究的，卻忘了「人外有人，天外有天」的至理名言，直到朋友邀我去他家喝茶，才認識到自己的無知。

朋友邀我去他家喝茶已是好幾回了，每回我都找個理由婉言相拒；這次是我疫前來美探親剛回來沒有幾天，他又邀我去他家喝茶聊天，我實在不好推辭，便爽快地答應了。

我帶上盒從美國帶回的西洋參，進門寒暄後，走進他家客廳，只見紅木茶几上雕龍畫鳳熠熠生輝，一套古老的宜興紫砂茶壺、茶碗精美、雅緻；專用盛茶的小冰箱裡，冷藏著西湖龍井、信陽毛尖、黃山毛峰和橫縣高檔茉莉花茶；他準備的特色茶餚，更是讓我大開眼界。在兩隻景德鎮青花小瓷碟裡，一隻盛著甜曬小海米；另一隻盛著小海兔子。實話說：拿海產品做茶餚，我只是曾聽說過，不曾享過此種口福。

朋友問道：「想喝什麼茶啊」？我說：「客隨主便」。他說：「我知道你喜歡喝茉莉花茶，咱就先喝茉莉花茶，然後再品別的吧」。我說：「只喝茉莉花茶就好」。不到一會兒，一壺茉莉花茶滿廳溢香，手持紫砂茶碗聞香品味，猶如美酒入口，真是令人陶醉。此時我邊品茶，邊抓起幾粒甜曬海米或小海兔，一遍遍送上舌尖，輕輕咀嚼 ，又是別有風味。好茶加好餚，相得益彰。

僅茶餚這一項，我就比朋友落後了許多，我家的茶餚，多是蘿蔔、乾果和小點心之類的食物，從來沒有把甜曬的海產品做為茶餚。我誠懇地對朋友說：「原以為自己喝茶是最講究的，今天有幸來府上喝茶，從茶具到茶餚，都比我講究，在這個問題上我是甘拜下風了。」

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