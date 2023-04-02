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戴口罩打招呼

赫連擁

一個月內連續第四次，我已經在走出住宅小區散步的道上，碰到這對戴著口罩華人夫婦，他們總在對街與我迎面的反方向經過，每次總是隔著這條幽靜的馬路，跟我揮手打招呼。

 第一次我有點兒錯愕，覺得他倆應該是在跟別人打招呼，可我發現這路上沒其他人啊！加上兩人的態度非常篤定，這雙份的熱情招呼擺明就是給我的。

 而我居然腦子一熱，「配合演出」，伸出手對他們揮了揮，順勢點了點頭。

 第二次碰面約莫是在首次碰面一周之後，我仔細調閱大腦的「人臉資料庫」，比對了所有我認識的人，就是沒有這兩位，可我還是回應了他們的招呼，因為他倆又搶在我前面釋放了跟上次相同的熱情，實在不好拒絕。

 到了第三次，我突然心虛起來，很想直接摘下口罩，不發一言地讓對方知道他們應該是認錯人了，我其實比他們還要尷尬，幸而口罩掩蓋了我的心思。

 我並沒有要惡意作弄對方的意思，只是每次在那一瞬間突然感到不忍心揭穿，不知道這是為什麼，反正只是打個招呼，沒什麼大不了吧！

 如果是洋人迎面而來，只是友善地說聲嗨，我不會感到奇怪；倒是華人，多半不會隨便跟人半路套親熱，會主動打招呼的，絕對是遇見了熟人。我的「文化開關」告訴我，真相如果讓我拆穿，那麼對方可能會非常尷尬，甚至有可能下次碰面會形同陌路。

 按照這麼多次夫婦倆居然都沒懷疑認錯了人的結果來看，他們誤認的「我」應該只是個點頭之交，這四次的招呼，我都沒有出聲，而他倆也都沒有開口問候，或順口提及其他事情。我們不曾為彼此停下過腳步，只在兩方交匯之處，給對方留下一絲溫暖。

 中國人不都說了：「一回生、二回熟」嗎？已經碰面三次以上、而且每次招呼都這麼打來打去，我應該已算和你們相識了。這場「不錯不相識」的烏龍，說到底也是個很不錯的緣分。

 本來是這樣想，也許，招呼打到了第十次的那一天、我會走向對街摘下口罩，正式跟這對夫婦介紹一下我自己；不過美國已在今年三月初宣布解除口罩令，下次再碰見，我們應該可以真正的笑臉相迎。

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