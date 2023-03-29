華倫 夫婦是我近三十年的好友，多年前他們住在北加州 濱海的一個小鎮，夫妻倆非常享受那裡怡人的天然美景、友善的居民及悠閒的生活。小鎮離最近的城市、醫院及機場至少數小時的車程；而且銜接高速公路進入小鎮的唯一管道，是一段蜿蜒曲折的海岸線公路，地緣雖不便，並未影響他們對居住此處的喜愛。

幾年前，華倫的妻子因心臟病突發，小鎮醫院設備不足，經過多時輾轉送往大醫院動手術幸而獲救。他們很快體認到居住在這偏遠小鎮的優勢，已隨著他們邁入老齡而遞減，於是決定另擇適合老年人生活的環境。不多久，他們遷入離我住處不遠的一個鬧中取靜的社區定居下來。

搬離小鎮之後，他們仍不時關心過去隔壁的鄰居彼得。彼得夫婦已退休，膝下無子女，妻子在幾年前過世後，彼得的生活頓時失去了重心，在茫然不知所措中，他逐漸地把自己孤立起來，又碰上新冠疫情漫長的居家隔離，他幾近自絕於社交及外界，不再與過去熟識的鄰居來往，想去關心他的鄰居常吃閉門羹，束手無策之下，他們只好求助於與彼得有交情的華倫。

去年底，華倫夫婦計畫北上去探視彼得，不料因為加州連續數周受到暴風雨襲擊，造成嚴重的災害，導致唯一進出小鎮的海岸公路多處土石崩落，交通因此中斷，阻撓了他們的行程。

不多久聽鄰居說，已經好多天不見彼得出現在前院的身影了，他們冒著被他冷漠相待的不悅，前去敲門，卻久不見彼得前來應門，也不聞其聲。他們從憂心轉為驚恐，不得已只好打電話求助於警察 ，請他們派人為彼得做居家安危檢視。

社工人員在警察的陪同下前往彼得住處敲門未果，只有自後門強行進入屋內，不幸的是，發現彼得早已服安眠藥自盡了，他的鄰居及友人聞此噩耗後皆唏噓不已。

彼得僅留下一紙短箋，他哀痛在妻子走後，每日茫然地浮沉在無助之中，獨自面對眼前歲月孤苦伶仃的不堪，他已無法繼續身處於絕望命運的漩渦裡，決定靜靜地告別這個世界，前往與亡妻會合的路上。

彼得的輕生引起社區媒體極大的關注及迴響。三年多以來，疫情帶給社會的衝擊是多層面的，尤其孤寂老人面臨心理健康的危機正與日俱增。雖然有些老年人早已習慣了春夏秋冬的冷暖及世間萬物的變化，卻很難看淡自身的悲離苦寂。

在哀悼彼得的同時，我想起一句頗為受用的話「讓開心成為習慣」，它應當可作為我們奉行的圭臬。

當你難過空虛的時候，盡快調整自己的心態，提醒自己人生的旅程本是順少逆多，不要跟別人過不去，更不要跟自己過不去，讓開心占據我們生活的每一天，讓開心成為習慣。