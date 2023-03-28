別在雨天買雨傘。(圖：作者提供)

加州 天旱幾年，最近卻有綿綿春雨不停，我在眾多雨傘中找到這一把很漂亮的雨傘來用，想起一個有趣的回憶。

二○○七年，與外子、二姊、二姊夫一行四人第一次搭船遊多瑙河，河船只有兩百位乘客，大家一下子便熟悉起來，每天慢慢沿河欣賞兩岸風光，或上岸到處遊覽觀光 ，非常輕鬆愉快。

一天，船停泊在泊韶市（Passau )，是德國 最南端靠近奧地利的古城。據說羅馬帝國在公元前兩年已在這裡建城，公元七百多年天主教在此建修道院，是羅馬帝國時最大的教區。泊韶市也是多瑙河、伊河和依斯河交會之處，又名三河市（Three Rivers City），當時成為商業中心。

跟著導遊走完之後，便和二姊自由行，船泊在市中心，旁邊就有禮品商店排列，走過一家商店門口，見有打開的雨傘掛起來吸引遊客，我二姊頂愛漂亮的衣物，覺得這把傘用深藍色的底線分隔成八幅，放上泊韶市的八個著名景點畫很漂亮，再仔細看一下，知道是德國出品，骨架堅實，製作優良，二姊便高興地花了二十五歐元買了。問我要不要也買一把？雖然我也蠻喜歡，但因為它不是縮骨遮柄，不知道它是否能放入我的皮箱，便決定回船上，用二姊買的傘量測再看看，反正這裡距離船泊處不過十分鐘而已。

一試之下，皮箱剛好夠長度，便再走回去，這時下雨了，我們撐著新傘到商家，我拿了一把傘和二十五歐元交給那位女店長，她拿著我的錢，看了一下說：「不夠呀，這傘要三十歐元。」，「什麼？我姊姊剛剛買這把傘，你才收她25元啊。」，「我知道，她買的時候沒有下雨，現在下雨了，多收五元很不錯了，要是雨下更大，更多遊客要買時，我就會更高價賣出，我沒有很多存貨，隨便你要不要啦！」

碰到這樣的老闆娘，我也沒辦法，不是說德國人都認真不貳，做事嚴謹的嗎？她為了五元打破我對她們的優良印象，真不值得，但起碼她坦白明說，而我也喜歡這把傘，只好乖乖地再送上五元，打道回船了。那時開心的是我二姊，覺得她賺到了。

雨天買傘成為我們的回憶笑談，學到的功課：別在雨天買傘。