飄洋過海來美國，落地第一件事就是租房。提起租房，每個遊子都有許多酸甜苦辣的故事。這次要講的這個房東 ，他釋放的善意讓我們感到溫暖，銘記至今。

房東艾倫是個沉默寡言的中年男人，不茍言笑，他的辦公室就在我們出租房的一樓，除了交房租，我們沒有更多的交流，偶爾遇見，也只是簡單「嗨」一聲，擦肩而過。後來才知道，我們學校周圍好多出租房都是他的財產，擁有這麼多資產，卻沒有家人與之分享，他一個人帶著兩隻狗過日子。

到美國的第一個中秋節，請了幾個朋友來我們的蝸居過節，到中國城買了月餅、包了餃子 ，在這闔家團聚的日子，遠離家鄉，雖然有朋友相伴，還是有點傷感，觸景生情，就裝了一盤餃子給艾倫送去，他客氣地收下。

一年後，我父母將帶著我們的女兒來美，室友在我父母來之前就已搬走，我們懷著忐忑的心情與艾倫商量，能否讓我們繼續在那裡住兩個月，把另一間房子也租下，並願意為空房間付房租。說時忐忑，是因在簽租房合同時，說明此房不適合家庭和寵物，因為先生的同事兩個月後將離開，他租賃的房子房間大，適合家庭，附近還有一個公園，最重要的是房租很合理，跟他的房東講好，我們搬進去，不漲房租。

艾倫安靜地聽完我們的要求，沉吟一會兒說：「簽合同就要遵守，否則就失去意義了。」只好悻悻離開。第二天，艾倫打電話來，說帶我們去看他的房產中有否合適的房子，我們跟隨他看了七八個房子，但都不合意，好沮喪。沒想到艾倫很快又給我們打電話，同意我們繼續住在那裡，直到我們搬進心儀的房子，這真是讓我們喜出望外，感激連連，萬沒想到貌似冷漠的艾倫會為我們額外開恩。

父母和女兒來了後，我告知樓下是房東的辦公室，囑咐他們不要在家裡搞出太多響動。話是這樣說，小孩子哪裡記得住，女兒那時四歲半，在家一會兒撞倒椅子，一會兒打翻水杯，沒少給樓下製造噪音，奇怪的是，艾倫從沒打電話警告或者抱怨；偶爾在樓下看到我女兒，總是嚴肅的臉上還會出現難得的笑容。

記得是我父母來了沒多久，艾倫打電話，說要請我們全家去他家吃飯，這又超出我們的想像。

艾倫的家在一個我們稱之為富人街的街上，那條街的房子大多都有著灰白色的巨石外牆，雍容華貴又精緻，並有雕花鐵欄圍住的花園。生平第一次走進如此富麗堂皇的房子，我們有點目瞪口呆，又有點手足無措。

用餐交談中，得知艾倫是猶太 人，他的父母帶著他和他弟弟在二戰後來到美國，從一貧如洗中白手起家，全家人最終在美國扎下根來。早期家庭的貧困讓艾倫有著強烈的賺錢欲望，高中後就全職工作、攢錢，到擁有自己的生意，一路走來，酸甜自知。艾倫也說美國是一個福地，有著無限可能，懷揣夢想的人、勤勞不怕吃苦的人，都會在這裡得到眷顧。

艾倫的寬厚和款待令我們既意外又感動，幾十年生意場上的嚴酷打拚，也許使得艾倫喜怒不形於色，冷若冰霜的外表，但是內心卻還是保留著關愛與慈悲的真性情。真是應了那句老話：「人不可貌相」。