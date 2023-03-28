女兒錄下小外孫第一次品嘗鼎泰豐小籠包的表情給我看，只見外孫在媽媽指導下，一口吞下飽含湯汁的小籠包，不停搖頭晃腦，兩眼微閉，臉上洋溢著幸福美滿的微笑，久久才把食物吞下，然後睜眼恢復常態，看得我捧腹大笑，怎麼有這麼懂得享受美食 的小娃？

外孫從小就愛吃愛喝，現在更懂吃懂喝，小小年紀就已顯出饕餮本色，讓我嘖嘖稱奇。

他在襁褓時，吃奶就是又猛又快，彷彿饑渴多時，吃完奶後抽出奶瓶，都還要不滿地踢蹬叫喊一陣，似乎未得滿足；我常跟女兒開玩笑，這小子恐怕是餓死鬼投胎。小外孫學會說話後，不懂什麼是「餓死鬼」，還天真地用中文跟我說：「婆婆，我是餓死鬼。」笑得我前俯後仰。

漸漸長大，女兒開始讓他學用手抓食物自己吃食，他那抓食物的手法，看得我瞠目結舌。只見他伸出整個巴掌往食盤拍下去，然後小手掌抓滿食物往嘴裡猛塞，有時連整個小手都塞進嘴巴裡，吃相極為粗魯可笑。小他兩個月的表妹則懂得用兩隻小手指、捏起食物秀氣地往嘴裡送，動作文明優雅，簡直無可比擬，我不禁感嘆男女真是有別，從小就不一樣。

漸漸，小外孫吃青菜的時間越拉越長，我後來發現褓姆為他準備的青菜確實難以下嚥，青菜的選項不是四季豆就是西蘭花，煮法是美國人一成不變的開水燙煮法，原本鮮嫩油綠的青菜被煮得死去活來，披著黃厭厭的顏色，無精打采地躺在盤子裡，吃進嘴裡猶如嚼蠟，賣相口感都極差。

外孫剛到人間，尚未品嚐過人間美味，不懂何謂美食，但天生有饕餮基因的他，也知道這菜難以入口，因此每次吃蔬菜 都要磨蹭半天。我拜訪女兒家時忍不住捲袖下廚，買鮮嫩葉菜熱鍋快炒上桌，綠油油一盤，既好看又好吃，無需多費工夫勸食，外孫自己就笑逐顏開、狼吞虎嚥地抓吃，盤子兩三下就見底。

我煮美國總統小布希 最厭惡吃的西蘭花時，考慮幼娃牙齒尚未完全長齊，咀嚼困難，就把一朵朵小菜花的根莖外皮削掉，炒菜的火候和時間也拿捏準確，必要吃起來軟硬適中。

大功告成後，一朵朵鮮綠菜花像小樹般躺在盤中爭鮮奪豔，陣陣香氣撲鼻，小外孫不用勸食就抓起小樹玩弄一番，然後忙不迭地塞進嘴裡，邊吃邊玩，高興之極。

女兒事業忙碌，無時間下廚也不愛廚藝，西蘭花只會摘鮮嫩的小花朵吃，她認為又粗又硬的菜莖部分無啥價值，都丟棄不食；我拜訪時，就花功夫把西蘭花粗莖的厚厚外皮削掉，僅剩中心細嫩部分，精心切成透明薄片，然後加點香醋、麻油和醬油涼拌，簡簡單單一盤菜竟讓外孫猛吃不停，瞬間空盤見底。

從此，每每我拜訪前數日，女兒就把所有西蘭花菜莖收藏起來，我一來訪，就煮這道涼拌菜。外孫後來上托兒所，老師問他最喜歡吃什麼菜，他竟回答西蘭花，樂得我這外婆心花怒放。

小娃兒天真純樸，不會掩飾做作，外孫愛吃我煮的青菜，自是讓我開心自豪。我自認對外孫最大的貢獻，就是讓他不厭惡吃青菜，縱使在美國餐館用餐，端出來的青菜通常都難以下嚥，他仍會先嘗試一口再決定是否吐出來，因為他腦海裡有著深刻印象，青菜有時是很好吃的。