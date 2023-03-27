ChatGPT衝擊波

二月初，是北美的春天了吧，大地、門前的花都開了，OpenAI開發推出的機器人聊天程式一下火了，猶如一聲春雷，不是區域性的雷，是聲響遍全球的春雷，世界被這一聲春雷震驚了。

ChatGPT 不只能從大數據庫中提取原始信息，它具有同時整理加工數據，按人腦的功能分析數據，進而總結生成有系統的語言和文字，雖然還未臻完美，但現在可以實現的功能，已讓人類感到了前所未有的震撼。

互聯網行業、職場、教育界、自媒體、主流媒體，股市、投資界，彷彿遭受了一股強烈的衝擊波，紛紛迅速做出反應。

衝擊首先表現在媒體，包括傳統媒體和新媒體，主流媒體和自媒體，他們紛紛從不同的角度、細節解讀衝擊的方面、強度。職場也是衝擊巨大的領域，目前許多賴以謀生的職業，哪些最先被取代？取代之後剩餘的人怎麼辦？未在職場的，怎樣選擇專業才能保證不會被取代？教授們面對學生用Chat GPT代寫論文，將怎麼發現和處理？

此前幾乎壟斷了世界搜索市場的谷歌 ，未雨綢繆研發的類似產品Apprentice，為應對ChatGPT的挑戰，急匆匆披甲上陣，對其研發的產品進行緊急展示。可惜在眾目睽睽之下錯答韋伯望遠鏡的史實，令股民失望；因這一個失誤，谷歌股價在兩天內跌去一千五百億，難怪有人說，這是史上最昂貴的失誤。

ChatGPT對廣大網友談不上衝擊，但普遍引起他們的興奮與好奇，有網友不失時機提出各種稀奇古怪的問題，來拷問ChatGPT。一個網友提出，「據說核桃 可以補腦，一個被門縫夾扁了的核桃，是不是還有這個作用？」ChatGPT的回答既正確又有意思，它說核桃的成分主要是脂肪與膳食纖維，夾壞的核桃營養價值會受到一定的影響。既聰明的回答能否補腦的問題，又告知提問者科學的知識。

還有人故意考驗ChatGPT的文明程度，出了一個「請論述人吃屎的好處」，ChatGPT回答可謂得體：它首先定義，人吃屎是一種不文明的行為，然後表示抱歉它不能提供這樣的論述。

ChatGPT還未完美，開發者稱，所有重要的問題都不能僅依靠ChatGPT解決，因為ChatGPT所獲取的信息裡不乏虛假信息，思考處理一些問題時還有盲區，以虛假信息為基礎加工出來的「成果」難免有謬誤。關鍵的事實及結論，使用者必須自己逐一核實、辨識。

除了俄烏戰爭，世界看似水波不興；而ChatGPT的出現無疑產生了衝擊波，不過這基本是良性衝擊。衝擊產生了競爭，有競爭才有進步，可能這預示歷史正邁入一個新階段。

如果還有什麼問題，那就是：當AI智能機器人功能強大到人類難以掌控後該怎樣應對？