媽媽那道蠣黃家鄉菜，在我家鄉似乎很平常，卻讓我至今難忘。我家住在遼南渤海灣的一個小村，離家不遠的西南海面退潮時會出現一片礁石，一簇青黛，蔚藍海面上，如畫圖般，漲潮時又被海水吞沒不見。家鄉人叫它南石礁，蠣黃就是生在南石礁上，家鄉的蠣黃，就是人們熟知的牡蠣或蠔。

「靠山吃山，靠海吃海」，家鄉人常去南石礁趕海打蠣黃，蠣黃也就成了家鄉人餐桌上常見的海鮮菜。

我最初嘗到的蠣黃好滋味，是我五、六歲跟媽媽到南石礁打蠣黃的時候。蠣子多生在側面，青蒼顏色，外殼粗礪，媽媽舉起蠣鉤，鐵尖對準蠣黃殼的後屁股，一敲一打，再一鉤，一扇蠣殼即被掀起，現出一顆青亮白肚的肥蠣黃，還有一汪汁，媽媽用戴在手指上的鐵指甲一撮，整個肥嫩的蠣黃連帶汁水，瞬間進了媽媽身旁浮在水上的葫蘆提中，媽媽就這樣用蠣鉤連續敲打，鐵指甲不停撮起一個個肥嫩的蠣黃，裝進葫蘆提中。

這時媽媽遞給我一個肥大的蠣黃讓我吃，我先是不敢吃，直搖頭；但一吃到嘴裡，又鮮又嫩又肥，吃了一個還想吃，一連吃了十幾個，也沒吃夠。媽媽說，生蠣黃不能多吃，冷肚子，煮熟了更香呢。媽媽見我喜歡吃，就常常去南石礁趕海打蠣黃，常常給我作蠣黃菜吃。

這道家鄉美味的海鮮菜， 媽媽做起來還是很講究的。做菜之前，媽媽把新打來的蠣黃從葫蘆頭裡倒進大海碗，先要一個個挑揀 ，剔除蠣殼碴，放到另一容器中。最後剩在大海碗裡的是蠣黃汁水，媽媽說這是蠣黃原漿，又鮮又有營養，不能丟掉，澄清後留用。

隨後，媽媽就去小園，或拔幾棵青蔥或一棵白菜，或摘幾根頂著花的嫩黃瓜或幾個油亮亮紫茄子，但每一次做蠣黃菜時，媽媽常常只會用一種青菜。首先，把切好的青菜下鍋時，要同時放入蠣黃原漿，為的就是要用蠣黃原漿燉或炒青菜，更入味。待青菜八、九分熟時，放薑絲、蒜蓉，最後放入蠣黃 ，稍燉一會兒，點上一小匙清醬（媽媽作豆醬時撇出的，可謂之農家醬油，比現在的醬油香醇多了），灑上一些小香菜，即刻出鍋。我吃到嘴裡，蠣黃鮮香嫩自不用說，就是青菜也有一股鮮鮮的蠣黃味，真像人們所說 ，「吃了這道菜，忘了姥姥家」。

工作後，也曾品嘗過名店名廚烹飪的佳餚牡蠣或蠔，但味道也只覺平平，沒有媽媽那道家鄉蠣黃菜的好滋味。想來也並不奇怪，媽媽雖然用的只是土竈粗鍋，但食材蠣黃卻是剛剛取自大海 ，青菜亦新採摘自媽媽小菜園，連用的花椒粉，也是媽媽種在家房後的花椒樹上摘下的，總之這道菜幾乎所有元素 ，不是來自家鄉大海， 就是來自家鄉土地，帶著家鄉大海和大地特有的味道，加上媽媽的一顆眷眷之心，自然是任何高檔酒店高級廚師亦難以烹調出來的。

上世紀八○年代，家鄉海上修建起港口，曾留給我美好記憶的南石礁，就永遠消逝了，媽媽當然也不能再去那裡打蠣黃，我也再不會吃到媽媽那道家鄉菜了；但去外地酒店用餐時，我往往卻願點上牡蠣或蠔這道菜，目的並非大快朵頤，只是為了去尋覓當初媽媽那道家鄉菜的味道，也可重溫或享受一下童年時侯，跟媽媽去南石礁趕海打蠣黃的溫馨回憶。