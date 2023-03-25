二月下旬，北極暴風雪奧利弗（Olive），南經洛磯山，橫掃過北美大湖區的中西部時，轉化成冰霰和厚重的冰凍雨，在密西根形成一場冰風暴 ，巔峰時期，因而斷電的密州居民高逾百萬。

老樹枝幹紛紛不堪冰凍雨造成枝椏的重負，脆裂斷落，槎枒老枝和著碎冰，凌亂了社區院落，掉落道路上阻礙了交通暢行，更有落枝打斷高壓電線，造成區域斷電、紅綠燈失靈、沒了網路、電話不通，甚至郊區的一位年輕救火員，在幫忙清除路面障礙時，不幸被斷枝打落的高壓電線觸及而喪生，令人悲痛！

冰風暴使戶外景觀成為琉璃世界，每棵樹都被堅冰包裹，枝椏垂下一根根的小冰柱，冰景冷凜特殊。風暴過後數日，走在郊野步道 ，兩旁的叢林地面，處處斷枝殘幹，裸露出黃白參差的樹心，顯現密集的野林在競相生長之後，適者生存的自然淘汰。

車開過老社區的頹況也不遑多讓，多見斷落的枝幹，有的因分枝繁茂，枝幹糾疊而被壓斷，甚至有棵老樹整株攔腰折斷，攲斜在前庭而非房頂，真是不幸中的大幸。我們住區的幾家老鄰居，每隔三五年會請專員修剪庭院大樹，經費每家動輒千元以上，冰風暴過後，樹木並無損傷；另有能幹手巧的鄰居，採取親自動手方式，用剪樹專用長臂剪刀，架梯修整大樹，難達的高處只好順其自然生長；還有幾家不曾修剪過大樹的鄰居，遭遇冰風暴、龍捲風、熱雷雨之類的威力時，就落得枯枝老幹被大自然淘汰的景況，只是倒下的枝幹或大或小，一旦擊中住宅屋舍或路旁停車，造成的損害和不方便，實在難以預估。

我曾經觀察過卡城市政府，為美化市區街道而遍植新樹，在十多年的茁長過程中，定期派專員團隊，加框扶正、去幹剪枝以及施肥給水，樹木都能欣欣長大，加入住宅區經過修剪的庭院大樹行列，昂然招展風華。足見從植樹、養樹到修樹，每個階段的護育都很緊要，若無蟲害，樹木便能屹立持久，享有較長的日月雨露歲月。

經過這場冰風暴後，卡城依然健挺的林木，顯然印證了「物競天擇，適者生存」，因而聯想許多行業、職位、甚至人生的或長或短，其實也很難避免如此的演進。

一場世紀的新冠病毒災疫，使美國上百萬、尤其屬於弱勢的病患喪生，雖說「人生自古誰無死」，我卻從卡城市政府的植樹養護過程以及定期修剪大樹的裨益，領悟完整人生的每個階段，也一樣都會有不同的固本護基需求和去蕪存菁的必要，尤其進入有如大樹的熟齡期，更有賴自動自發去做精簡的健身 養生，保持免疫系統良好，如果沒有其他意外，總是可以延緩老化，達到老而益壯的境地。