看著旅遊團發出來的極光照片，又勾起我的追逐夢想。從洛杉磯出發到達阿拉斯加已是晚上，導遊只給我們二十分鐘放下行李，接著就帶我們去看極光，大約一個多小時的車程到達極光小木屋。屋外冰天雪地，屋裡暖呼呼的，導遊的特殊探測極光相機一直在尋找極光蹤跡，當晚的雲層太厚，追逐到一點多鐘，一點影子都沒有，只好回旅館睡覺去。

參觀極地博物館 ，了解阿拉斯加人民的原始生活，之後我們去狗拉雪橇場地，狗狗們興奮地搖著尾巴，狗主人說，牠們知道要去運動拉雪橇了，穿好防寒衣，坐上雪橇之後，狗狗已迫不及待要出發。銀白的曠野只有雪橇道路的痕跡，中途休息時，團員愛狗的Terry就跟狗玩得不亦樂乎。

North Pole是在阿拉斯加費爾班克斯東南邊近郊的一個小鎮，這是以聖誕節 為主題的紀念品商店，聖誕節時可以和聖誕老公公拍照，還提供代寄卡片或明信片及禮物的服務，我買了兩張明信片，最主要是有那兒的郵戳。

當晚又在小木屋看極光，這次到達時，另有一團比我們先到，我們的導遊說要有耐心，再等半小時看看。差不多兩分鐘後，導遊從屋外衝進來，叫我們趕快出去看極光，我們衝出去，肉眼看到非常輕淡的綠色光在移動，Terry早已準備好相機，對準我手指著綠光移動的位置猛拍，那種緊張刺激的剎那，好興奮、又吼又叫，終於讓我們看到第一道極光。

去北極圈一路上冰天雪地，邊看邊玩，到達北極圈已是晚上六點多，零下二十五度，非常冷，在那打了卡就上車。來回路上只有一家餐館，裡面早已有許多遊客，仔細看，這家餐館牆壁貼滿的紙張上面有各國字體，其中台灣遊客留下的簽名還不少呢！臨走前，我們團也留下到此一遊簽名紀念。

回程有三個多小時的車程，就在路途中等待看極光，遼闊的視野除了幾部汽車 來回穿梭外，途中遇到另一團也在等待極光的到來，黑暗中，只有汽車燈光照在雪地上，厚厚的雲層中透露出淡淡的月光，我們都在想今晚可能沒什麼機會了。柳暗花明又一村，雲層中透露出極淡的綠光，我們在遼闊的地方與極光拍照留念。

最後一天，最開心的是我們去雪地裡泡溫泉，先去看冰雕博物館，最出色的是冰雕做成的酒杯，只要付十五元就有冰杯威士忌，喝完冰杯可以帶走做紀念，可惜就算帶回家也融化了。

看完冰雕就去室外硫磺溫泉，導遊交代我們幾人換好泳衣出來，看到指標直走就到了，我們這幾人看到室外的池，在裡面泡湯聊了一陣子，正覺得奇怪怎麼沒見導遊來幫我們照相，沒多久就聽到導遊說，「總算找到你們了。」他說繞了一圈溫泉池沒看到我們，聽到我們講話聲才找到，他說溫泉就在我們的另一邊，我們趕忙轉移陣地到硫磺溫泉裡，我們這群老人把SPA當硫磺溫泉泡，實在是大笑話。

雪地裡泡溫泉別有一番滋味，離開溫泉時一點都不冷，暖呼呼的。

原本氣象報告，最後一天該是最清楚看極光的日子，沒想到最後一天也變天，雖沒看到最清楚的極光，但是聊勝於無，五天的極光之旅，一點一滴都讓我回味無窮。