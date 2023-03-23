雪地淪陷。(圖：作者提供)

住在加州 舊金山灣區二十多年，已經習慣陽光明媚的天氣。近些年又逢乾旱，鮮少下雨，要看冬季雪景就要開車出矽谷。

去年跟女兒去太浩湖滑雪 ，興奮不已，今年她又帶全家去熊谷滑雪，並鼓勵小哥哥一家一起滑雪、玩雪，其樂融融。

這一周得知熊谷下雪，粉狀的白雪，覆蓋大地。於是我們又決定趁周末租一棟民宿，這樣出門就能見雪，在潔白的世界，欣賞久違的冬天景色，享受悠閒的天倫之樂。

記得聖誕節 時，我們聚集在西雅圖兒子的家裡，度過了溫馨的節日，大家決定次日開車去著名的斯諾夸爾米之巔（The Summit at Snoqualmie）滑雪勝地，那裡有高山滑雪、單板滑雪、北歐式滑雪等多種冬季運動場地，尤其是晚上在燈光照耀下，雪場有一種朦朧的夢幻感。

第二天清早，全家分車兩輛出行，大兒子開車，快到滑雪場時，他拐進一個停車場，要去拿事先預定好的兩個滑雪盆。不料這一拐，卻經歷了一次車子淪陷雪地、無法動彈的困境，終得教訓，感悟至深：冬季出行去深山老林間、或行駛大雪紛飛的路況裡、或處人生地不熟的環境中，哪怕是一次看似簡單的出行，事先也一定要預設險境時的救急辦法，如手機電話、鏟雪工具、乾糧食物、備用燃料等應急措施及設備。

事情是這樣的：一夜雨淋，在空曠的停車場那厚厚的積雪下，水雪冰地交融，車陷入雪中，車輪在雪水中打轉，縱使是四輪驅動的車，鼓足了馬力，車身也只是顫動幾下而已。我們四個大人下車，忙碌了十多分鐘，又是指揮、又是推車，只見車輪繼續在雪坑冰碴中旋轉，濺起雪水，而車在原地，一動不動。

我們去出租滑雪盆的工作站，請工作人員阿歷克斯幫忙，他拿來雪橇和橡膠網墊子，先墊在前車輪下，然後指揮車向前開，試了十多分鐘，還是不行。他又去工作站，拿來了六角厚墊子、三角墊木，結果還是不行。接著又來了另一位工作人員馬特，還帶來了一大罐融雪劑，希望能融化掉輪子邊上的積雪，大家一會兒鋪墊子，一會兒鏟雪，一會兒指揮向前，一會兒又命令後退，辦法一樣一樣地試。最後一車人，外加兩個工作人員，又是一番通力合作，人力推車，居然忙了一個多小時，才將車推出雪地。五六米開外的高速公路上，車來車往，暢通無阻；我們卻在路旁的停車場中，上演一齣車陷積雪中、人卻一籌莫展的窘境戲。

如此經歷，想到幾年前的一則新聞，車主人在暴風雪中深山迷途，結果糧盡油竭，又無信號，最後棄車徒步求助，迷路出事，凍死雪中的慘劇。這次雪地淪陷，好在我們人多，也近公路，還有員工幫忙，車才得以走出險境。事後感悟，冬季出行一定要有安全必備的自救措施，不怕一萬，只怕萬一。