回顧疫情 三年，從最初的尋購口罩 、到排隊注射疫苗，哪怕暫時沒有染疫，心理難受如大病纏身：糟心、鬱悶、焦慮、坐臥不寧、失眠。

基本開放後，雖然仍需繼續幽閉在家，但開始三天兩頭跑往州立公園登山爬坡，踏青山水間，強健腿腳；登頂極目眺望，城市依舊生機勃勃，俯瞰山谷蜿蜒鬱鬱蔥蔥，切實感受到親近大自然才是療癒身心的最佳良方。

以往每年都要遠行兩三趟的常態旅行戛然而止，實在心有不甘，終於，憋了十五個月之後，我和妻子臨時起意，從春寒料峭的西部飛往春暖花開的佛羅里達奧蘭多，又租車環遊全州，接觸到完全不一樣的世界；花團錦簇的園林、浪花拍岸的海濱、熙熙攘攘的街頭，幾乎看不到有人戴口罩，餐館、酒吧、咖啡館生意興隆；迪士尼樂園、環球影城、海洋世界到處遊人如織。猶記得在棕櫚灘，駕車駛過海濱大道，看不盡海湖山莊等無數豪宅，海風習習，還有沙灘上曬日光浴或盡情嬉戲的人們，內心感嘆，這才是正常的生活。

這趟佛羅里達之旅，讓我見識了「外面的世界很精彩」，即使在疫情期間，也有那樣自在的活法，從此一發而不可收拾，開啟了要與往年媲美的旅行之年。包括再遊佛羅里達、兩度墨西哥海濱遊、多次橫貫新大陸或南北加州的自駕遊，又體驗一趟二十八天的歐洲之旅。

在葡萄牙里斯本搭乘老式有軌電車，觸摸老城年代悠久卻洋溢青春的脈搏；走近溫莎城堡，瞻仰了逝世不久的伊麗莎白女王下葬之處；接踵而至的宮殿與博物館 之旅——大英博物館、羅浮宮、凡爾賽宮，飽覽古今精華的縮影；從法國蔚藍的海岸小城尼斯，搭乘巴士抵達摩納哥的跨國之旅；西班牙龍達小城尋訪最古老的鬥牛場，此地也是當年海明威鍾情之地。欣喜所到歐洲五國，水陸空交通恢復正常，酒店、餐館、咖啡館、博物館、宮殿及各類古蹟名勝全方位開放，路人、遊客臉上綻放的笑容，無不釋放出人類不懼病毒，疫情也擋不住世人追求正常生活和旅行的美好祈望。

旅行，無論出發還是歸來，都給我一種生活的信念，也成了我走出疫情、放飛靈魂、充實自我的最佳途徑。鬱悶、焦慮稀釋了，夢魘消退了，心緒平和，即便周圍的疫情時輕時重，都不再覺得可怕，也不會無謂自行隔離了。

旅行，成為疫情下的自我療癒一途，也許不足為訓，欣悅的是生活又充滿了希望，新的旅行計畫又在醞釀之中，管他疫情病毒，大不了與之共存，個人的生活終究還是要自己安排，一切美好的東西需要去發現、去創造、去踐行。