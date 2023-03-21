掀起過「林來瘋」的籃球健將林書豪，曾為夏洛特(Charlotte)的黃蜂隊效力一段時日。喜愛籃球的我，那時注意到此地名，直覺這城市可能命名於名女人；果真不錯，英王喬治三世之妻，因此有「皇后城」之暱稱。

二○一九年春天，我隨夫婿傑到此出差。傑駕著租車，一出機場往飯店開，葛理翰(Billy Graham)大路即映入眼簾，我馬上對傑說：「這裡好像與葛理翰有關係？」原來夏洛特是白宮貴客、有「總統牧師」之稱的葛理翰出生地。

很感恩此行有一個周末，傑的同事邀我們到他家坐坐；另一天我們可以四處遊覽。我上網搜尋資料，才得知美國銀行(BofA)總部設於市中心，一棟高聳入雲的摩天大樓，夏洛特是全美僅次於紐約的第二大銀行中心。

夏洛特被列為快速成長的城市之一，是北卡羅來納州的最大城，瀕臨南卡 邊界。我們有天特地由飯店開車到卡羅溫茲遊樂園繞一圈，其坐落在州界上，部分園區在南卡，車程前後不到三十分鐘。

某晚我問傑：「周末你想到納斯卡名人堂、美國國家白水中心，還是葛理翰圖書館 ？ 」傑想了一下回說：「我雖有時看賽車 ，但不是賽車迷，加上現在還不是夏天玩水的好季節，就去葛理翰圖書館吧。」

星期六早上，我們開車往葛理翰圖書館。途中不禁令我想起，在台北的高中時代，公車上看到「葛理翰布道大會」的張貼，當時我對他一無所知，但對他一臉正義凜然，帥氣的大鼻子美國人留下深刻印象。我被外派到矽谷後，有機會參加他的振興大會，一睹其英姿；現又將拜訪其圖書館，興奮之情油然而生。

一到目的地，彷彿置身於鄉野風情畫，春光明媚，奼紫嫣紅；圖書館像一個大穀倉，右邊還有一個長桶倉陪襯。葛理翰從小在附近的農場長大，我們先踏進他童年住的房子參觀，重蓋整修的房子，布置得溫馨雅致。

圖書館前壁的巨型玻璃十字架，引人注目觀望；亦是大門的入口，走進館內，陽光透過十字架照射到大廳，予人遐思靈感。一隻可愛會講話的機器牛，開場白指引遊客依序到一間又一間的展示廳走覽，我們隨著人群，邊看邊沉浸於愛的氛圍中，全程走完，我們對這位美國的牧師 (America's Pastor)、世界偉大福音的傳播者，有更深一層的認識，受益匪淺。

踏出館外，我們往「禱告花園」漫步，林木蓊鬱、地靈人傑。葛理翰於二○一八年安息主懐，享年九十九歲；與妻鐘路得（Ruth Bell Graham）長眠於此。葛理翰的墓碑標誌是十字架；其妻是中文的「義」字，當我看到這「義」字，竟感動得眼含淚珠。

隔天，我們到傑的同仁家拜訪，被熱情款待，也讓我們體驗到夏洛特的濃濃人情味。