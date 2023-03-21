我這輩子有兩次與熊近距離的接觸，都是在優勝美地 國家公園，遇見的熊是北方灰熊。

話說我們五家人相約一同共遊優勝美地，在公園附近租了一間旅館 中最大的房間，足足可以容納二十人居住，這樣大家煮食方便、分享晚餐，晚上大人打麻將，小孩玩遊戲，這個計畫天衣無縫，再美好也不過了。

夜色昏暗，門一打開，我往左邊一瞧，便見到了一個龐然大物左動右晃，眼睛盯著我，距離近到我手伸出去便可以摸到牠。我嚇得驚慌大叫，「媽呀！」躲到母親背後，母親眼睛看不清楚，說「緊張個啥，不過是條野狗吧！」我回頭便死命地敲門，想要返回到我們原先的大房間去，無論我如何敲門，沒有人出來幫我們開門，母親淡定，我則是慌張不已，於是我大叫：「有熊啊！」不叫則已，一鳴驚人，頓時全部人一起從房間內衝出來。當時我嚇得渾身打哆嗦，想想當時都已經四十多歲的人了，遇到事情還要叫媽？

於是爸爸們跳上車，帶上錄影機，小孩子們就跟著爸爸跑，開著車窗興奮大叫。原來站在門口的是熊媽媽，她帶了五隻熊寶寶在此覓食，旅館外面的垃圾箱全部倒在地上，被牠們翻遍了；而熊媽媽主要就是盯著她的熊寶寶，不被人欺負。

第二次在優勝美地遇到熊，則是爬完Half Dorm的當天。前一天晚上住在園區的帳篷裡，園區已經多方警告，所有吃食連牙膏都不可以留在帳篷內或是車裡，一定要放在帳篷外面的一個木箱中鎖好，才不會引來灰熊。

清晨六點鐘，我們便開拔登山，天色微亮、左顧右盼怕會遇到熊出來吃早餐。那天一行至少要十三、四個小時，拚個你死我活也要攻頂。經過一天辛苦的跋涉，加上最後幾百尺的繩索攀登終於攻了頂，到了頂上力氣也差不多都用完，下山時兩條腿簡直就像煮熟的麵條，軟趴趴的。

太陽越來越昏暗，我也越來越走不動，上山容易下山難，這時才真的體會這話有道理。經過一片樹林的時候，我獨自一人，見到三、四隻黑影在右邊的樹林往我這裡奔跑，仔細一看，是三隻小熊，我當時腿軟得跑也跑不動，累得叫也叫不出聲，我記得曾經聽說過，遇到熊不要動，但不記得是灰熊還是黑熊是這種做法，而另外一種熊則是要跑得比牠快。我想也顧不了這麼多，反正我根本也跑不動，於是就站在路當中不動，希望牠們能夠把我當成一棵樹。

我相信當時渾身的臭汗，聞起來大概和山中的野林差不多，三隻熊經過我面前都聞了聞，然後與我擦身而過，我嚇得都快要暈倒，竟然如此逃過一劫。

回到營地，發現同行的山友新買的車子窗戶已經被熊打破，因為裡面留了幾片餅乾。