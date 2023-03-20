這是我第一次在如此寒冷的冬天走訪德國 ；停留在德國的一星期轉眼即過，順著先生貼心的安排，我們又繼續朝著四季如夏的新加坡 飛去。想到久違了的溫暖陽光與東南亞傳統的經典美食，我不覺在機上暗自興奮了起來。

新加坡是個彈丸之地，總人口不過才五百萬之多，但論及他們的個人綜合所得，卻已經超越美國，僅次於首富之國瑞士。當我在跨入樟宜機場 (Changi Airport)的那一瞬間，直覺所聞不虛，新加坡的門面果然有別於一般，其氣場所帶給人的震撼，恐怕用再好的筆墨也難以形容。

機場高聳的大廳內一片繁花似錦，有青翠茂密的叢林與溪流，有蜿蜒陡峭的山坡與巨岩，也有傾瀉急下的洶湧瀑布，以及五彩繽紛的水族生物；抬頭能望及眾人漫步在星橋之上，低頭又見有群童嬉戲於綠蔭內外。我不可置信地環顧左右，感覺這匠心獨具的鬼斧神工，足以使樟宜機場在世界的舞台上，率先為新加坡拔得頭籌。

新加坡和美國有許多相似的背景，完全是由移民所組成的國家；但有別於美國社會族群的強烈對立，新加坡人卻都能夠互相尊重，長久以來一直和睦相處，這讓經常見到種族衝突的我們，在感慨又稱羨之餘，更加深對新加坡由衷的敬意。

飲食最能反映出各地不同的文化，新加坡鮮嫩多汁的海南雞飯，果然有名不虛傳的獨特風味，齒頰留香、回味再三，無論是在裝潢講究的餐廳，或街頭上隨意的小吃店，它永遠都是最受歡迎的一道美食。這兒到處都有港式小籠蒸出的各類餐點：馬來口味的沙嗲烤串肉、印尼辛辣酸口的魚糕、泰國的粿粉和鳳梨炒飯、印度調製濃稠的咖哩汁。在味蕾不同的天地裡，生活著雖以華人為主，卻各互不相擾的各式族群，他們不是別人，全都是可愛的新加坡人。

無可否認，近年來亞洲金融市場的重心已經逐漸轉移到新加坡；新加坡官方的正式語言眾多，而其中更因英語的特別普及，不但增強了他們與國際接軌的能力，也成了助他們穩立於世界舞台的有利條件。至於髒亂、塗鴉、偷盜搶劫、街頭暴力，在此地可謂罕見；良好的治安乃投資環境之必要，這又使久居紐約的我們，徒感心有戚戚焉，卻只可望而不可及。

保存完好的歴史古蹟 「晚晴園」，曾經是孫中山先生革命前在新加坡的住所，我們在他那巨幅的油畫前駐足良久，遙想他當年創建民國的困苦艱辛；時代可以造就出偉人，但也只有偉人才足以改變時代，我們在這裡且以馨香一束，留下自己對國父最誠摯的敬意。

感謝先生多年的同事老友，在金沙酒店（Marina Bay Sands）設了盛宴款待我們，布置華麗的桌椅排放在頂樓的花園裡，每道食物的講究可口自是不在話下，一旁露天的泳池內外更是燈火通明，上下透過炫麗的五彩照射，飛揚閃爍出亮麗耀眼的光芒。趁著大家都酒酣耳熱之際，我傾身凝望對岸的璀璨夜景，這裡是新加坡，一個沒有天災人禍，沒有戰亂威脅，百姓生活安定富足，到處多見歡樂的國度；此時只覺一股莫名的欽羨之情，多麼希望普天之下的所有人，都能過上這般平安幸福的日子。

疫情迫使人們長時間的離群索居，好友久隔後的重新再聚，讓我也分享了他們重逢的喜悅；人生的來去就無常，當珍惜時且珍惜 ，他日再見豈知又在何年。

在回程紐約的飛機上，我握了握先生的手，告訴他，「新加坡美則美矣，但我即將回家的感覺真好。」