我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

新冠後遺症不理賠 400萬患者扛巨債「沒力氣和保險公司爭」

TikTok備戰聽證 組「親拜登」遊說團 還找數十位網紅助陣

新加坡之旅

李麗珠

這是我第一次在如此寒冷的冬天走訪德國；停留在德國的一星期轉眼即過，順著先生貼心的安排，我們又繼續朝著四季如夏的新加坡飛去。想到久違了的溫暖陽光與東南亞傳統的經典美食，我不覺在機上暗自興奮了起來。

新加坡是個彈丸之地，總人口不過才五百萬之多，但論及他們的個人綜合所得，卻已經超越美國，僅次於首富之國瑞士。當我在跨入樟宜機場(Changi Airport)的那一瞬間，直覺所聞不虛，新加坡的門面果然有別於一般，其氣場所帶給人的震撼，恐怕用再好的筆墨也難以形容。

機場高聳的大廳內一片繁花似錦，有青翠茂密的叢林與溪流，有蜿蜒陡峭的山坡與巨岩，也有傾瀉急下的洶湧瀑布，以及五彩繽紛的水族生物；抬頭能望及眾人漫步在星橋之上，低頭又見有群童嬉戲於綠蔭內外。我不可置信地環顧左右，感覺這匠心獨具的鬼斧神工，足以使樟宜機場在世界的舞台上，率先為新加坡拔得頭籌。

新加坡和美國有許多相似的背景，完全是由移民所組成的國家；但有別於美國社會族群的強烈對立，新加坡人卻都能夠互相尊重，長久以來一直和睦相處，這讓經常見到種族衝突的我們，在感慨又稱羨之餘，更加深對新加坡由衷的敬意。

飲食最能反映出各地不同的文化，新加坡鮮嫩多汁的海南雞飯，果然有名不虛傳的獨特風味，齒頰留香、回味再三，無論是在裝潢講究的餐廳，或街頭上隨意的小吃店，它永遠都是最受歡迎的一道美食。這兒到處都有港式小籠蒸出的各類餐點：馬來口味的沙嗲烤串肉、印尼辛辣酸口的魚糕、泰國的粿粉和鳳梨炒飯、印度調製濃稠的咖哩汁。在味蕾不同的天地裡，生活著雖以華人為主，卻各互不相擾的各式族群，他們不是別人，全都是可愛的新加坡人。

無可否認，近年來亞洲金融市場的重心已經逐漸轉移到新加坡；新加坡官方的正式語言眾多，而其中更因英語的特別普及，不但增強了他們與國際接軌的能力，也成了助他們穩立於世界舞台的有利條件。至於髒亂、塗鴉、偷盜搶劫、街頭暴力，在此地可謂罕見；良好的治安乃投資環境之必要，這又使久居紐約的我們，徒感心有戚戚焉，卻只可望而不可及。

保存完好的歴史古蹟 「晚晴園」，曾經是孫中山先生革命前在新加坡的住所，我們在他那巨幅的油畫前駐足良久，遙想他當年創建民國的困苦艱辛；時代可以造就出偉人，但也只有偉人才足以改變時代，我們在這裡且以馨香一束，留下自己對國父最誠摯的敬意。

感謝先生多年的同事老友，在金沙酒店（Marina Bay Sands）設了盛宴款待我們，布置華麗的桌椅排放在頂樓的花園裡，每道食物的講究可口自是不在話下，一旁露天的泳池內外更是燈火通明，上下透過炫麗的五彩照射，飛揚閃爍出亮麗耀眼的光芒。趁著大家都酒酣耳熱之際，我傾身凝望對岸的璀璨夜景，這裡是新加坡，一個沒有天災人禍，沒有戰亂威脅，百姓生活安定富足，到處多見歡樂的國度；此時只覺一股莫名的欽羨之情，多麼希望普天之下的所有人，都能過上這般平安幸福的日子。

疫情迫使人們長時間的離群索居，好友久隔後的重新再聚，讓我也分享了他們重逢的喜悅；人生的來去就無常，當珍惜時且珍惜 ，他日再見豈知又在何年。

在回程紐約的飛機上，我握了握先生的手，告訴他，「新加坡美則美矣，但我即將回家的感覺真好。」

新加坡 機場 德國

上一則

一隻孤雁

下一則

等路

延伸閱讀

台大砸錢留才 一年加薪150萬台幣

台大砸錢留才 一年加薪150萬台幣
盤點亞洲8大話題新飯店 韓劇「上流戰爭」在此取景

盤點亞洲8大話題新飯店 韓劇「上流戰爭」在此取景
香江觀察／排名跌、航班延…香港機場待洗頹風

香江觀察／排名跌、航班延…香港機場待洗頹風
全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

全球機場排名 港連5年下挫跌至33 遜於廣州深圳

熱門新聞

溥儀曾配戴之百達翡麗型號96 Quantieme Lune及其筆記。(圖：富藝斯提供)

溥儀戴過的百達翡麗腕表 末代皇帝珍藏將在香港拍賣

2023-03-16 01:53
台北故宮十萬件文物數位高階圖檔遭複製外流，並在百度、淘寶等網站被賤賣，引發資安問題。圖為淘寶網站上的圖檔目錄。記者鄭超文／攝影

台北故宮10萬高階圖檔外流 被放到百度淘寶賤賣

2023-03-14 16:13

少年夫妻老來伴

2023-03-12 03:01
艾塞克斯伯爵。William Sager（1554-1633）畫作。 （薛維．圖片提供）

江山美人

2023-03-15 02:02

成大宿舍伙食（上）

2023-03-15 03:00
番薯葉。(圖片來源：作者提供)

番薯葉

2023-03-14 02:00

超人氣

更多 >
CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地

CBS氣象主播 直播中翻白眼昏厥倒地
馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位

馬英九本月訪中 兩岸分治74年來卸任元首第一位
長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機

長照燒錢「照護機構住不起」1800萬嬰兒潮退休族陷危機
2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面

2蛇纏成巨球以為交配 他一看發現「毒蛇相食」震撼畫面
華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅

華女在洛縣商場遭搶 劫匪猖狂無視往來路人持槍威脅