粉紅色在潔白和銀色的冬日裡不同尋常，而在寒風刺骨的二月二十三日見到穿著粉紅色衣服的人們，匯成了粉紅色的汪洋大海，無疑是讓人震撼的景觀。

掀起這場粉紅色運動的是加拿大新斯科舍省的兩個學生，十五年前，他們看到另一個孩子因為穿了一件粉紅色的T恤受到霸凌 和威脅，就決定做點什麼來幫助他。

於是，他倆給同學們發郵件，相約第二天大家都穿粉紅色的T恤，並且購買了五十件粉紅的T恤，在校園門口分發給那些沒有粉紅色T恤的孩子穿，從此那個遭受了霸凌的孩子就再也沒被欺負過了。

這次反對霸凌的粉紅色T恤事件，最終演變出「世界反霸凌日」，每年二月最後一個星期三，有一百多個國家的人們會穿上印著反霸凌口號的粉紅色上衣，呼籲停止霸凌，勇敢地向霸凌者說不。

在這個粉紅色的反霸凌日，我卻看到新聞上報導浙江省有一個女研究生因為染了粉紅的頭髮被網民霸凌，最終自殺結束了花樣年華的生命。那個跟著爺爺長大的女孩經過寒窗苦讀，終於收到研究生錄取通知，她立馬趕到醫院的重症監護室，把通知書塞到爺爺手裡，並且和病榻上的爺爺合影，發到自己的微博上，沒料到，因為染了粉紅色頭髮，被人貼上「站街女」、「陪酒女」的標籤。

在當今網路發達的年代，貼標籤、道德綁架，口頭攻擊謾罵，這些鍵盤上隨意敲打出來的言語之輕，很容易就成了受害者不可承受的生命之重。

根據統計資料，我們每五個人裡就有一個人曾經被霸凌過，這對一個人靈魂的影響是深刻而久遠的，遭受過霸凌的人可能一蹶不振、鬱鬱寡歡，或是走極端的路，自殘、自殺，還有更悲慘的是自己也成了一個霸凌者。

以前我有一位同事，因為是來自其他國家的移民，常常被人嘲笑說英語的口音以及身上味道濃烈的香水而悶悶不樂，她不敢跟白人叫板，卻選擇含蓄隱忍的亞裔 作為她霸凌的對象，突然有一天，她說我吃的橙子的味道讓她不舒服，大聲嚷嚷說我若是再吃橙子，她要吐了。最後，我擔心尼采所說：「跟惡龍纏鬥太久，自身亦成為惡龍，凝視深淵過久，深淵將回以凝視。」 只好另謀高就了。

這也印證了心理學家說的，霸凌者其實都是不自信的人，她因為口音和香水味道被人霸凌，就來霸凌我的橙子味道獲得自身優越感，這是一個惡性循環，被人霸凌，就要去霸凌她認為更弱的人來找回尊嚴，類似於心靈扭曲的人虐待小動物得到的快感。

一日，偶然和一位已經退休 的本地人聊及此事，他告訴我自己讀小學時因為個子矮小，常被同學欺負，有一天那個高大強壯的「孩子王」把他摔出去好幾米時，他卻從地上爬起來，用頭撞向那個孩子王，還把他掀翻在地上，然後騎在孩子王身上一頓狂揍，所有人都看傻了，從那以後再也沒有人碰過他了。

看來，西方人對待霸凌的態度和我的東方思維是有差異的，雖然我永遠也不會成為一個霸凌者，然而下一次面對霸凌時，我知道該做什麼了：捍衛自己的權益、幫助弱者捍衛他們的權益。