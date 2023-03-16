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手機上繳

白丁

讀了家園版酷金「手機充公」一文，我不由想起友人葉大媽，她也是千里迢迢從中國趕來美國照看小孫女，被兒子、兒媳以「手機會損傷小孫女視力」為由，在規定時間上繳自己的手機。不同的是，酷金乖乖聽話，沒有一句怨言，在小孫女早上睜開眼睛那一刻就主動將手機上繳，直到晚上小孫女鼾聲響起，才能拿回手機；友人葉大媽則怒目抗議：「萬萬沒想到，到了美國竟要在規定時間、規定地點手機上繳！這在大陸稱為『雙規』，是用來對付貪官的！」

小孫女星期六、星期日連續兩天不上幼兒園，葉大媽按規定將手機上繳，無法與老家親友聯繫。

親友們不知葉大媽出了什麼狀況，還以為她染上了新冠肺炎，為她擔心，了解真相後都啞然失笑：「原來是手機上繳！」

葉大媽心裡不好受，一個級別高的幹部說：「別難過，我也常常遇到，每逢內部傳達重要文件，我們在會議室聽報告前，都要手機上繳，以防消息外傳。」另一個教授說：「一年級大學生剛上我的課時，我都讓他們手機上繳，專心聽我的課。」還有一個年輕的說：「我參加成人自學考試，在考場上也要手機上繳。」更有一個年紀比她大的說：「你這有什麼委屈的？我有一次去一個國家旅遊，海關有個警察硬是要檢查我的手機，懷疑我是從危險地區來的。」葉大媽只能自我安慰：「兒子和兒媳也是為我好，成天迷上手機，對身體沒有好處。」

終於，有一天，幾十年沒見面的老同學出遠門旅遊，經過葉大媽住的城市，特意向導遊請假，留在旅館裡約葉大媽相見，不知打了多少次電話，都聯繫不上她；直到晚上十一點，葉大媽才從兒子還給她的手機裡聽到老同學可憐巴巴的留言。

葉大媽為此大發雷霆，兒子、兒媳嚇壞了，再也不敢觸碰老人家的手機，葉大媽重新成了她手機的主人。

一樣是手機上繳的兩個中國大媽，卻是迥然不同的故事。

手機 警察 旅館

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