小孫女的剪紙。(圖片：作者提供)

今年除夕聚餐在兒子家，三代同堂的親人都喜氣洋洋，滿桌的美味佳餚香氣四溢，中國固有的風俗和禮儀圍繞著我們。

酒醉飯飽、興高采烈後，大人們都在聊天、看電視，孫輩們卻不是在玩手機 ，而是由大孫女帶領著他們玩春節剪紙的遊戲，小孫女第一次參加這樣新的活動，雀躍不已。

過了一陣，只見兄姊們已經在熟悉地摺疊、小心地修剪，而她還在慢條斯理地畫自己小手的輪廓，或許是慢工出細活吧。

電視節目完後，我正要閉目養神一下，她卻要我看她的作業。只見她輕輕地把那張小紙一手向左、一手向右慢慢地拉開，左右兩邊就露出與她一模一樣的兩隻可愛的手與手臂的輸廓；然後慢慢地拉開中央的紙面，仔細一看，那是一個用拇指和食指合成的「愛心」圖案，美妙致極。她可以從中國固有的剪紙手藝開始，最後畫龍點睛地融合成西方符號文化為主題的作品，不但簡單明瞭，又是中西合併的佳作。

當她把這張剪紙上放在紅紙上送給我時，我感覺到那是她親自用雙手捧著她的愛心送給我的禮物，真讓我愛不釋手；同時想到了一首唐詩，就講給她聽：「從前中國有一位大詩人，見到海上的月光美得無懈可擊，他立刻要把月光捧在手心上贈送給他親愛的人，以表示他的愛心，可惜月光虛幻渺茫，不堪盈手贈。現在，妳剪紙中的愛心不必用飛鴿或郵寄，也不必夢佳期，只要大姊姊幫妳滑滑手機，他人立刻知道妳的關心、感到妳的熱情，多麼美妙。」

我講完之後，她似懂非懂地笑笑。

因為她喜歡看科幻的卡通片，我就繼續告訴她：「妳知道在平行宇宙的世界，妳一定會遇到那位大詩人，當他親眼看到妳的作品後，他一定會捋捋妳的頭髮，長江後浪永遠推著前浪，這真是一個奇妙的世界。」她「嗯」了一聲，又半信半疑地笑笑。

「爺爺，這沒有什麼美妙或奇妙。」她給我一張白紙，親切溫柔地接著說：「這是一件很容易的事，要不要我教你怎麼剪？」