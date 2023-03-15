靈感於清晨五點鐘來叩門，趕緊抓起床頭上準備好的小本子記下來，摸黑寫字，只要不寫到床單還是枕頭上都可以。我早就不計較字跡有多難看，或者多難辨識，反正會重新構思並打字存檔，只要留下「關鍵字」作為骨架，剩餘的血肉皮囊，就由我清醒之後坐在電腦前一一填上。

年輕時候不屑使用的案頭小筆記本，不知不覺地成為寫作良伴，現在家裡四處布置，除了床頭案頭、客廳與飯桌甚至廁所，在廚房冰箱上更是貼了一個磁鐵上掛了一支筆。曾經記憶力超好的我，步入中年以後便不得不承認，屬於年輕人的優勢是有額度限制的。

「好記憶不如爛筆頭」，這是我從YouTube 訂閱頻道看到的一句俗話。我記得那個影片的內容是在講她中年之後，在美國得到了一份頗具挑戰性的高薪職位，為了保有這份工作而開啟了更上層樓的學習之路。由於她步入中年之後記憶力大不如前，發現凡事只要肯用筆寫下來，都能夠補足。

我對這個經驗分享十分感動，原因無他：現代人要學習的東西實在太多，在喜新厭舊的現實下，必須不斷把時間耗費在「新不如舊」的試錯中。

年紀上來以後，做很多事情容易被人認定了是在懷舊，有些情況或許是，但有些真的就是礙於技術條件和實力問題，而最終在僅有的知識範圍內回歸「土法鍊鋼」。放棄接受新事物，管用就行，「保守派」的稱號就是這麼坐實的。

待在舒適區，能節省時間，或許也沒什麼不好。