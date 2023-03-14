我是大陸南方人，覺得每頓正餐只有吃了白米飯，才叫真正吃飯，其餘的菜和麵之類統統是點綴。

記得小時候，母親做好飯，總是給腸胃不好的父親另外下一大碗麵條。雖然湯碗裡的麵條總被母親搭配得很好看，黃黃的雞蛋，紅紅的番茄，翠綠的蔥花，醬赤的肉片，但我卻從來沒有垂涎欲滴的感覺，還暗地裡好奇父親這就叫吃飯了？他可以吃飽嗎？

麵食在我面前帶著神祕的光環，我好奇麵粉變成麵條的過程，更驚嘆發麵，小小的可以變得胖胖圓滾滾的，每一個氣孔彷彿都會呼吸一樣。會做麵食的人，在我眼裡都是魔術大師，因為油條、包子、饅頭我們只有在食堂和餐館裡見到，自己家是做不出來的。偶爾用麵粉做點疙瘩湯，下點買來的麵條便稱作麵食了。

後來隨著生活水平提高，市場更加豐富，也更無需自己做了。包子、饅頭、水餃、餛飩超市裡面應有盡有，讓人不知如何下手，輪換買來吃都感覺應接不暇，更不會想自己做。

我更沒有料到有一天需要自己做麵食，可是移民 後有了殘酷的現實：我生活的城市最初連華人超市 都沒有，讓我不得不開始嘗試自己動手做料理。

有人說移民讓每個人變身成為廚師，這話很有道理。我從發麵的包子和饅頭開始嘗試，聽說溫水酵母發麵更好，我腦袋一熱，想著開水不是更好嗎？結果可想而知，麵成了發不出來的死麵。而後我便開始嚴格遵照菜譜。買了個小電子秤，每樣配料都按標準來。嘗試了幾次後，奇蹟真的出現了，我不僅做出白白胖胖的包子，也做出鬆軟的麵包蛋糕。

不過一有成績我便開始驕傲，覺得自己有了經驗，揉麵時放水、放酵母和添加材料的份量，隨心所欲，這樣成品也就時好時壞。但也因為這樣慢慢地學會了一些麵食。

華人超市陸續開張，我做麵食的興趣也日漸遞減。有時收到北方朋友做的包子、餃子 之類的，都不禁感嘆自己曾經也會做這些。更沒有料到，三年前突如其來的疫情，讓大家封閉在家裡，我被迫「重操舊業」做麵食。

三年的實踐鍛鍊，我雖做不出滿漢全席，但麵食全家福還是可以湊合的，比如包子（含生煎和小籠）、饅頭（含開花的）、餃子餛飩、刀切麵手工麵、韭菜盒子、千層蔥餅和肉餅等。面對麵食的誘惑，我可以用自己的手藝去對抗了。