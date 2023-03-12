去年春季去歐洲旅遊時，看到歐洲女士穿著流蘇的衣服、休閒平底鞋，衣履線條優雅，走在街上給人簡單俐落的印象。

朋友中有人認為上了年紀，穿搭管別人怎麼看，只要自己穿的舒服就好了。 也有人嘆道：「到了我們這年紀，反正又沒人看，不需再買新衣服，把舊的衣服穿完就算了！」更有些人不只不在乎穿著，出門腳上一雙人字拖，給人一副不修邊幅、邋遢的感覺，上了年紀更顯得吊兒郎當、不端莊。

很多人過了六十歲，就進入自我放逐的思維，生活彷彿停滯了，不再在意自己的形象。其實，好的穿著不僅讓外觀有了一定的自信，言談舉止才會自然而優雅。

「我與老伴在餐館用餐時，看到一位時髦有氣質品味的銀髮老太太，我多瞧了她幾眼，覺得她讓平凡的餐館頓時亮了起來，成為一道美麗的風景。」A女友深有感觸地傳來一則短訊。

年齡只是一串數字，不是枷鎖。隨著年紀增長，有些人越發自信；背脊挺直、整潔高雅的裝扮，給人留下不卑不亢的印象。這位銀髮老太太正是我尋覓的「老年範本」。

以前生活總是匆匆忙忙，也不曾想過留一些空間給自己。直到九年前先生離世，我獲得了自由，有機會把暮年生活一點點建構起來。我試著探尋些什麼，填補內心的空白和遮掩容顏上的流失。

記得幼稚園的畢業典禮上，班上女孩穿著淡紫色蓬蓬裙跳舞，媽媽直誇我有天分。憑著這一份記憶，學跳舞成了我後半人生構圖上的第一塊拼圖 ；研習書畫、看書、寫作、唱歌、慢跑...，一項項拼入了我餘暉的夕陽裡。

注重形象對於男性來說也很重要，人生的跑道上，有人欣賞風景，有人努力讓自己成為風景。美國最老超模卡門曾說過：「不管是青春少女，還是白髮老嫗，我們都是雕琢中的藝術品。」九十一歲的卡門持續運動，充實內在，從容自然老去，怡淡如深谷幽蘭，滿臉皺紋也是另一種美。